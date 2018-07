Todo comenzó con una falsa pelea de borrachos afuera del Banco Ciudad, del barrio porteño de Monserrat, que sirvió para distraer a los policías que custodiaban el lugar.



Mientras tanto, otros delincuentes entraron a la sucursal y robaron unos 4 mil dólares y otros 4 mil pesos en tres minutos. El incidente ocurrió a las 16 horas del miércoles en Bernardo Irigoyen 320, a seis cuadras del Obelisco.



Los delincuentes esperaron que terminara el horario de atención al público, amenazaron a punta de pistola al personal de seguridad y golpearon a otros.



Sin embargo, el plan no salió perfecto ya que los delincuentes no pudieron entrar al Tesoro y solo tomaron lo que estaba al alcance de los empleados. Finalmente, escaparon en dos autos.



Un integrante del personal de seguridad del Banco Ciudad fue atendido por una ambulancia del SAME por los politraumatismos que sufrió.



La policía no demoró a los supuestos borrachos y todos los involucrados lograron escapar.



Interviene la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N° 58, a cargo de Jorge Fernández, y la comisaría 4° de la Policía de la Ciudad.