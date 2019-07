"Me acuerdo una cosa pero no la quiero contar. Me acuerdo algo de mi amigo Gonzalo", lanzó Rocío Quagliarello, de 14 años, a poco más de dos meses de ocurrido el trágico episodio.

Con relación al hecho, el mismo tuvo lugar el pasado 20 de mayo cuando cinco chicos iban a bordo de un Fiat 147 blanco: Aníbal Suárez (22), Rocío (14), Camila López (13), Gonzalo Domínguez (14) y Danilo Sansone (13). Pasando la tradicional laguna, dos patrulleros comenzaron a seguir al vehículo por causas que aún se desconocen.

La persecución se dió por espacio de varias cuadras e incluyó tiros por parte de la Policía y terminó en la colectora de la Ruta 3 y Rojas, donde el pequeño rodado chocó contra un camión estacionado. Las autopsias revelaron luego que una de las víctimas, Gonzalo, recibió un disparo en un glúteo.

Respecto a ese día, la joven dijo que "Siempre nos encontrábamos en la plaza y salíamos a pasear. Ese día estábamos con Cami y pasaron Danilo y Gonzalo con Aníbal en el auto, y ahí fue que nos convencieron para subirnos y dar una vuelta".

"Cuando me desperté no me acordaba de nada, me lo contaron unos días antes de venir a Monte, pero mientras estaba internada no sabía", dijo la adolescente, quien agregó que "no me imaginé que la policía podía hacerme daño. Si nos pasaba algo confiábamos en ellos, no les teníamos miedo".

Los agentes involucrados nunca pudieron explicar por qué motivo iniciaron la persecución. La Cámara de Apelaciones de La Plata confirmó la prisión preventiva para 9 policías y un funcionario municipal imputados, algunos con cargos por homicidio doblemente agravado y otros por encubrimiento agravado y falsedad ideológica.

Rocío sufrió múltiples fracturas en su mandíbula, un brazo y las piernas. Estuvo tres semanas internada en terapia intensiva hasta que el 13 de junio pudo volver a su casa, donde aún continúa con su recuperación.

"Estoy bien, el brazo todavía no lo puedo mover del todo, pero casi no tengo dolores. La kinesióloga viene a mi casa tres veces por semana. Además tengo una psicóloga para charlar de lo que pasó", expresó sobre su rehabilitación a Canal 13.