Un grupo de personas, muchos con sus rostros tapados, quemaron neumáticos en inmediaciones de la Fiscalía, realizaron pintadas y se armaron con piedras cuando las fuerzas de seguridad se hicieron presentes.



La amenaza de pueblada se dio en el marco del reclamo de justicia por el femicidio de Mónica Cruz, quien era buscada por sus familiares y apareció asesinada en un descampado de Tristán Suárez. Por el hecho, fue detenida su ex pareja, quien confesó el crimen.

Los manifestantes cortaron la ruta 205 y su cruce con la calle Chenaut para pedir el esclarecimiento del crimen de Cruz y, además, mayor seguridad en la zona.



La protesta se desarrolló a metros de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 especializada en Violencia de Género de Ezeiza, donde debía ser indagado el único detenido por el femicidio, Juan Ramón Silva, ex pareja de la víctima. Un jefe policial explicó a Télam que la indagatoria podría posponerse para el martes y aclaró que los manifestantes encapuchados que cortaron el tránsito y quemaron neumáticos "no son familiares de la víctima".



En este sentido, una hermana de la víctima confirmó que "la familia no está de acuerdo con esto que pasó acá", en referencia a los incidentes en la puerta de la Fiscalía, y rogó: "Quiero pedirle a esta gente que se retire". Y agregó: "Estamos agradecidos con la policía, hicieron mucho para ayudarnos".



La policía montó en la zona un cordón de seguridad con efectivos motorizados y otros grupos de contención, y con el correr de los minutos los manifestantes desalojaron la zona.



El femicidio



El viernes a la noche, Cruz salió de su casa, en la manzana 1 del barrio San Andrés de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, en suroeste del conurbano. Al no regresar, su madre denunció la desaparición en la comisaría local.



Según la investigación, Cruz salió a encontrarse con Silva, ya que éste tenía que darle plata por la cuota alimentaria que nunca le pasaba.



Al ser interrogado por la policía, Silva, quien había sido denunciado en tres oportunidades por la víctima y además tenía una restricción perimetral, se quebró y confesó el crimen.



Voceros policiales y uno de los hijos de la víctima contaron que, de acuerdo a esa confesión, que por ser ante la policía no tiene validez judicial, Silva le pegó a Mónica, la ahorcó, la envolvió con una frazada y trasladó el cadáver en un auto para arrojarlo en un descampado en ruta 205 y Los Cedros, a la altura de Cañuelas.



Los policías aprehendieron al hombre y se trasladaron hasta el lugar señalado, donde el lunes por la tarde hallaron el cadáver de la mujer desaparecida. Las fuentes señalaron que el cuerpo estaba boca abajo y tapado con una frazada roja, por lo que ahora se aguardan los resultados de la autopsia.