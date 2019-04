Luego de horas de rastrillaje policial durante la mañana del domingo, dieron con el cuerpo de Mónica Cruz quien se encontraba desaparecida desde el viernes pasado en Ezeiza. El cuerpo de la mujer, fue hallado en un descampado cerca de Máximo Paz, en la ciudad de Cañuelas, luego de que Juan Silva, su ex marido, confesara que la había matado. La semana pasada, la víctima había pedido que le dieran un botón antipánico y había denunciado al acusado por violencia.



Todo ocurrió el viernes por la madrugada cuando salió de su casa en la manzana 1 del barrio San Andrés de Tristán Suárez, y al no regresar su madre denunció la desaparición en la comisaría local. La mujer había ido a buscar dinero que él le debía para cubrir las necesidades básicas de sus hijos. En el encuentro la habría matado y trasladado en su auto hasta el descampado.



"Mi mamá se junto con él porque le tenía que dar plata para sus hijos, plata que no le pasaba desde hacía rato. Tenía que comprar medicamentos y no tenía un peso. Se encontraron, la llevó dentro de un auto, se la llevó a un descampado y apareció en un campo tapada con una frazada", contó Alan, hijo de Mónica en declaraciones con Crónica HD.



Encontraron muerta a #Mónica. Se la buscaba desde el viernes pasado. La pareja es el principal sospechoso. Desde el lugar @marianaperuzzo7 pic.twitter.com/bWsGEpuJl0 — Crónica TV (@CronicaTV) 14 de abril de 2019

Alan también agregó que "había una restricción perimetral" sobre el acusado pero que éste "se acercaba como si nada" a su mamá y sus hermanos.



Según las fuentes, la víctima había denunciado tres veces a Silva: en julio de 2018 por "violencia familiar" en el Juzgado de Paz de Ezeiza, en marzo de este año por "amenazas" en la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de ese distrito y el 1 de abril último otra vez por "violencia familiar".



A partir de los antedeces de Juan, los policía decidió interrogarlo tras la desaparición de la mujer. Fue así que se quebró ante los efectivos y llorando confesó haber matado a su ex pareja y arrojado el cuerpo en ruta 205 y Los Cedros, a la altura de Cañuelas.



"No la dejaba trabajar, siempre la tenía encerrada en la casa", indicó Alan y agregó que en una ocasión "la quiso ahorcar".



"Mi mamá vivió once años de sufrimiento. Él era un psicópata y ella le tenía miedo", añadió su hijo, quien estaba en la comisaría la momento de enterarse del hallazgo del cuerpo de su madre. Después del mediodía, el barrio se habían movilizado hasta allí para reclamar por su aparición.