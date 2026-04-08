Atento, Úbeda: Sarmiento de Junín le ganó a Tristán Suárez sobre la hora y enfrentará a Boca en la Copa Argentina
En la continuación de los 32avos de final, Sarmiento de Junín derrotó en el final a Tristan Suárez y será el próximo rival de Boca en la Copa Argentina 2026.
En otro de los partidos de los 32avos de final, Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Tristán Suárez de manera agónica y pasó a la siguiente fase de la Copa Argentina 2026.
Vuelven los visitantes en el Ascenso: cuáles son los dos partidos que se jugarán con ambas hinchadas
Luego de un encuentro con poco vuelo, todo parecía indicar que la historia se iba a definir por penales tras los 90 minutos.
Sin embargo, en la última jugada del partido, Lucas Suárez tiró un pelotazo hacia el área y Pablo Magnin convirtió el 1-0 ganador a favor del Verde.
Deportivo Riestra empató con Palestino en su histórico debut en la Copa Sudamericana
Gracias a la victoria, el elenco dirigido por Facundo Sava se instaló en la próxima instancia donde deberá enfrentar nada más y nada menos que a Boca.