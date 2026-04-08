Atento, Úbeda: Sarmiento de Junín le ganó a Tristán Suárez sobre la hora y enfrentará a Boca en la Copa Argentina

En otro de los partidos de los 32avos de final, Sarmiento de Junín le ganó 1-0 a Tristán Suárez de manera agónica y pasó a la siguiente fase de la Copa Argentina 2026.

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Luego de un encuentro con poco vuelo, todo parecía indicar que la historia se iba a definir por penales tras los 90 minutos.

Sin embargo, en la última jugada del partido, Lucas Suárez tiró un pelotazo hacia el área y Pablo Magnin convirtió el 1-0 ganador a favor del Verde.

¡SARMIENTO LO GANÓ EN LA ÚLTIMA! %uD83D%uDFE2%uD83D%uDD25



El Verde venció 1-0 a Tristán Suárez con un tanto de Pablo Magnín a los 49' del segundo tiempo y avanzó a 16vos de la Copa Argentina.



%uD83D%uDD1C En la próxima instancia enfrentará a Boca. pic.twitter.com/zbZvqLroXb — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) April 9, 2026

Deportivo Riestra empató con Palestino en su histórico debut en la Copa Sudamericana

Gracias a la victoria, el elenco dirigido por Facundo Sava se instaló en la próxima instancia donde deberá enfrentar nada más y nada menos que a Boca.