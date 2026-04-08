Sarmiento vs. Tristán Suárez, por Copa Argentina: hora, formaciones y cómo verlo en vivo

Sarmiento de Junín y Tristán Suárez se enfrentarán hoy miércoles, desde las 21.10, en el Estadio Julio Humberto Grondona, por los 32avos de final de la Copa Argentina 2026. El Verde de Facundo Sava, que acumula dos triunfos seguidos en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, y el Lechero, líder de la Zona B de la Primera Nacional, se enfrentan en Sarandí para definir quien pasa a la siguiente ronda.



Sarmiento viene de obtener dos triunfazos, uno clave ante Aldosivi por la permanencia y otro importante ante Barracas Central como visitante. El equipo dirigido por el Colo Sava está 10° con 16 puntos y quedó a un paso de estar entre los ocho mejores de la Zona B.



Tristán Suárez llega envalentonado al debut en la Copa Argentina, líder de la Zona B de la Primera Nacional con 15 puntos, producto de 4 triunfos y 3 empates, en siete fechas disputadas, acumulando tres victorias al hilo.

El ganador de este duelo se medirá nada menos que con Boca Juniors en el próximo desafío.

Probables formaciones Sarmiento vs. Tristán Suárez por Copa Argentina

Sarmiento: Thiago Ayala; Santiago Salle, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Facundo Alaggia, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Pablo Magnín y Diego Churín. DT: Facundo Sava

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Nicolás del Priore, Kevin Colli, Alejandro Molina, Maximiliano Luayza, Angel Almada; Augusto Berrondo. DT: José María Martínez

Cómo ver en vivo Sarmiento vs. Tristán Suárez por Copa Argentina

El partido entre Sarmiento de Junín y Tristán Suárez por Copa Argentina será televisado por TYC Sports. Además, será transmitido en vivo online por las plataformas de streaming de Disney +, Flow, DGO y Telecentro Play.







