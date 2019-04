El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 7 porteño aceptó su competencia para juzgar al policía Luis Chocobar por matar a balazos a un joven que, con fines de robo, en 2017 asaltó y apuñaló a un turista norteamericano en el barrio de La Boca, informaron este miércoles fuentes con acceso al expediente.

De esta manera, serán dos los debates orales en torno al caso: por un lado, el TOC 7 juzgará a Chocobar por el delito de "homicidio agravado en exceso del cumplimiento del deber" de Juan Pablo Kukoc, y por el otro, el Tribunal Oral de Menores (TOM) 2 de la Capital Federal juzgará al adolescente acusado de ser el cómplice del sospechoso fallecido.



Según las fuentes, es probable que los dos juicios se lleven a cabo en forma paralela y que se repitan en ambos casos una gran cantidad de testigos.



Este desdoblamiento de la causa se produjo luego de que la fiscal ante el TOM 2, Susana Pernas, planteó que no existió "consuno" -común acuerdo- entre Chocobar y el menor de edad,ya que no existió complicidad para cometer el mismo hecho sino que están acusados de delitos distintos.



Por ello, la fiscal consideró que el policía debía ser juzgado en otro debate y por un tribunal de mayores.



El abogado Fernando Soto, defensor de Chocobar, explicó que tanto él como la defensa del menor no se opusieron al planteo de Pernas, por lo que el TOM 2 giró las actuaciones que involucran al policìa a mesa de entradas y allí salió sorteado el TOC 7 para que se hiciera cargo del debate.

Finalmente, restaba saber si el tribunal presidido por el juez Gabriel Vega e integrado por sus colegas Alejandro Martín Becerra y Gustavo Jorge Rofrano, aceptaba la competencia, lo que se produjo en las últimas horas.



"Ya me corrieron vista para ofrecer pruebas", dijo el letrado, que ahora aguarda que se fije la fecha de inicio lo antes posible.



En tanto, las fuentes judiciales señalaron que el fiscal de juicio ante el TOC 7 será Oscar Ciruzzi.