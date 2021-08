Ulises Jaitt volvió a criticar al colectivo de Actrices Argentinas por su falta de apoyo ante la denuncia de violación que hizo su hermana Natacha en 2019. Esta vez, le respondió a Thelma Fardin, quien aseguró este miércoles que "estaban desbordadas" por la exposición de su causa contra Juan Darthés al momento en que la modelo acudió a Tribunales.

"Estaba totalmente desbordada. Todas estábamos desbordadas. Es algo que, por supuesto, nos duele, y nos encantaría siempre, en todos los casos, involucrarnos”, aclaró la actriz, en una entrevista que concedió al periodista Ángel De Brito.

Y sostuvo: "Muchas veces me pasa que, aunque no fuera el momento más difícil, yo la estoy pasando mal y millones de veces me piden ayuda. Estoy de cara a un juicio, no me es gratuito. Y siempre que puedo, yo tengo la sensación de responsabilidad. No hay manera de contestar todos los mensajes que me llegan”.

.

"Así es el nuevo feminismo. Después te vienen a hablar de sororidad y empatía. Estaban desbordadas. Es toda una mentira el colectivo de Actrices, trabajan para sus intereses y en las causas que les conviene o en las que son sus amigas", apuntó Ulises durante una entrevista esta mañana con Flavio Azzaro en Crónica HD, a dos años y medio de la muerte de su hermana en el salón de fiestas Xanadú, en el barrio de La Ñata, en Benavídez.

Al igual que hizo en otras oportunidades, cuestionó la "hipocresía" de las Actrices Argentinas. Y criticó a Fardin: "Thelma pasó por lo mismo, si denunciaste una violación es porque pasaste lo mismo que denunció Natacha. Ella no abrió su corazón ni le atendió el teléfono".

.

Si bien reconoció que las actrices Laura Azcurra y Jazmín Stuart dialogaron con su hermana, fue "todo por WhatsApp, en ningún momento le ofrecieron tomar un café o darle un abrazo por empatía entre mujeres". "Cuando Natacha les pidió que la acompañen a Tribunales para pedir justicia, como hicieron con Thelma, las chicas pusieron excusas y no fueron", aseguró.

El 7 de enero de 2019, Natacha amplió su denuncia por “abuso sexual agravado por acceso carnal” contra Maximiliano Giusto y Pablo Javier Yotich, a quienes acusó de violación desde sus redes sociales en los días previos. “Nadie me llamó, ese colectivo ya chocó”, ironizó en ese momento sobre la falta de apoyo de Actrices Argentinas.

Un mes y medio más tarde, Jaitt apareció muerta en el salón de fiestas Xanadú. "Pasaron dos años y medio y tenemos una causa en la que hay corrupción y no se investiga", reclamó Ulises, quien insistió en que su hermana fue asesinada esa madrugada.