Una jubilada de 66 años sufrió un violentp intento de asalto por dos motochorros a cinco cuadras de su casa en Melchor Romero, partido de La Plata. La golpearon con un arma. Querían su moto pero ella se resistió.

"Tengo seguro, todo en regla pero no se las iba a dar", dijo Elida al diario El Día. Tiene varios hematomas en el brazo y una lastimadura en el cuero abelludo.

El miércoles a las 19, 30 llegó a su casa luego de acompañar a su marido al médico. Estaban sus hijas y nietos y decidieron comer pizzas.

La jubilada fue goleada en la cabeza

Ella fue a hacer las compras para hacerlas, a pesar de que uno de sus nietos se había ofrecido a a hacerlo.

Un delincuente le dijo "Dame la moto", ella le respondió que no, aún no había visto el pistolón que tenía. Fue ahí que comenzó a pegarle, pero ella no le dio el vehículo.



"Empecé a gritar con todas mis fuerzas, ni me di cuenta que me cortó", relató la mujer. Los delincuentes decidieron irse sin robarle nada.

Fue ahí que los vecinos la ayudaron porque sangraba. Uno de sus nietos la llevó al hospital donde fue atendida.