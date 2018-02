En incidente sucedió en un lavadero ubicado en Juan B. Justo al 6400 en el barrio porteño de Floresta.

El dueño del local, Gustavo habló con Crónica Tv y contó que estaba "con la cajera contando la plata y justo cuando era el relevo de turno, aprecio un muchacho como cualquier cliente y dijo 'vengo a retirar un auto'".



Y continuó, "de repente me encañonó, me tiro para atrás y me quede tranquilo tratando de no moverme ni hacer nada porque no solo me apuntaba a mi sino también a la cajera. Con las cosas que uno escucha, trate de no hacerme el héroe y me quede quieto".

Luego contó que le sustrajo el celular y la billetera al igual que a la cajera.



"Trate de hacer lo menos posible por las dudas de que se le escape un tiro. La chica se había resistido en un primer momento por el miedo y el sujeto empezó a los gritos, ahí supe que estaba dispuesto a todo", relató.



Cuando el delincuente logró su cometido, había una moto esperándolo en la puerta. Ninguno de los vecino notó nada irregular porque fue todo se dio muy rápido.

En el local es la primera vez que son asaltados. Sin embargo, los comerciantes de la zona presentan el mismo problema con los motochorros. "La zona esta bastante embromada", señaló.

Además aclaró que como a muchos comerciantes, no alcanzan los costos com para contratar a personal de seguridad, por lo que apuntaran a "cambiar la modalidad de relevos".

Gustavo contó que la policía de la comisaría 43 ubicado sobre la calle Chivilcoy, llegó y como no había heridos, solicitaron que vaya a hacer la denuncia pero "no se calentaron en tomarnos declaraciones ni pedirnos las cámaras de seguridad. Después de eso, no volvieron más".