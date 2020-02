Por María Helena Ripetta

mripetta@cronica.com.ar

Wanda Taddei tenía 29 años cuando hace diez años fue prendida fuego y murió once días después, el 21 de febrero de 2010. Por el femicidio fue condenado su marido, el músico Eduardo Vásquez, a prisión perpetua. Los dos hijos de Wanda, de una anterior relación, que estaba durmiendo esa madrugada, viven con su papá.

"Hubo cambios fundamentales, como el agravamiento de la pena. Le correspondió 35 años por ser casado, si no existiera ese lazo eran 25", dice a Crónica la mamá de Wanda, Beatriz Taddei, que con su marido Jorge ayuda a víctimas de violencia de género. "Siguen los asesinatos por incineración por ser más difícil de comprobar (llamado entre muros) y provocan una muerte con mayor sufrimiento, larga y dolorosa", relata Beatriz.

Wanda no había dicho lo que pasaba en su casa. "Ella no lo contó nunca, pero yo y el padre de los chicos fuimos alertados por la escuela y denunciamos en Minoridad", sostiene la mamá y agrega que en la actualidad "los chicos están con su papá biológico y su mamá del corazón".

.

"Los hijos nunca hablaron de la situación. Si hablamos siempre de las cosas cotidianas, graciosas o de las comidas, estudio, etc. Pero no de lo que pasó. Sí en forma permanente hablan de su mamá", explica Beatriz, que junto con su familia fue asesorada por psicólogos.

De Vásquez sabe que se encuentra en el penal de Ezeiza. "Tiene una banda que suele salir a otras dependencias y estudia para ser sociólogo. Lo sé porque lo manifestó en los medios", cuenta.

"Seguimos por ella y por todas. Más aún cuando son tantos los femicidios que ocurren con la misma metodología. Por asegurarnos que nuestros nietos no vivan con rencor ni odio, que sepan que hay jueces con perspectiva de género", sostiene la mamá y dice que "de Wanda se extraña, en forma permanente, su sonrisa y el amor que profesaba a sus hijos y sobrinos".

-¿Confia en la Justicia?

-La justicia es una entelequia, lo que muchas veces falla son los jueces. Fui invitada a participar en el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora donde era dirigida por la jueza de familia Talierzo, donde se trabaja todo el año dando cursos para abogados y público en la temática de género que lamentablemente no lo hacen en la carrera. Conseguimos la máxima pena de 35 años de cumplimiento efectivo gracias al gran trabajo del doctor Rombola y la participación de la familia. Los jueces de Casación estudiaron las pruebas a fondo y no el papelón mundial del tribunal oral 20, que le dieron el premio garrote a uno de los tres peores juicios de género del mundo.

Con respecto a los diez años del crimen no habrá ningún acto: "Este año es muy doloroso y se agudiza cada vez más. Por primera vez en mi larga vida he tenido que recurrir a un psiquiatra por no poder conciliar el sueño. Esto es anecdótico, la familia siempre mantuvo un perfil bajo. Sí tengo ya varios compromisos para el mes de marzo en varios puntos del país. Creo que es el mayor aporte".

-¿Cómo impacta en la familia un femicidio, además de la pérdida?

-Siempre digo que es una explosión inesperada, que las esquirlas dañan a padres, hijos, hermanos, amigos. Es muy difícil reconstruirse. Casi todos están en terapia por mucho tiempo.

El hecho

El ex baterista de Callejeros fue condenado a cadena perpetua por el crimen de su esposa, Wanda Taddei, pero tiempo antes el Tribunal Oral en lo Criminal Nº 20 le había dado una condena atenuada por "emoción violenta". Llegó a convertirse en un caso paradigmático de violencia de género, tanto por sus protagonistas y sus historias personales como por la seguidilla de casos similares que se produjeron después.

El 10 de febrero de 2010 Vásquez roció con alcohol a su esposa y le prendió fuego. Once días más tarde, falleció en el Hospital de Quemados.