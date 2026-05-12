Caso Nisman: procesan a la ex fiscal Viviana Fein por encubrimiento agravado

El juez federal Julián Ercolini dictó este martes el procesamiento de la ex fiscal Viviana Fein por el delito de encubrimiento agravado, vinculado a su desempeño tras la muerte de Alberto Nisman.

La Justicia determinó que la ex funcionaria no cumplió con su deber de preservar adecuadamente el departamento de Puerto Madero ni recolectó pruebas clave durante las primeras horas del hallazgo.

Para el magistrado, estas deficiencias "generaron un grave perjuicio para el curso de la investigación del homicidio".

Irregularidades en la escena del hecho

Según el fallo judicial, está acreditado que el fiscal Alberto Nisman fue asesinado el fin de semana del 17 de enero de 2015.

En este contexto, Ercolini sostuvo que el accionar de Viviana Fein permitió la alteración de la escena del crimen, lo que impidió una recolección completa de evidencias.

El magistrado enfatizó que se trató de un lugar trascendental donde las falencias del procedimiento inicial impactaron de manera directa en el avance de la causa.

La resolución coincide con el planteo del fiscal Eduardo Taiano, quien había solicitado el procesamiento tras la declaración indagatoria de la funcionaria.

Según la acusación, la intervención de la fiscalía bajo la órbita de Fein contribuyó a la pérdida de elementos probatorios fundamentales en un momento crítico de la investigación.

La hipótesis del plan criminal

En su dictamen, el fiscal Eduardo Taiano insistió en que existió un supuesto plan destinado a simular un suicidio.

Según el representante del Ministerio Público, "el plan criminal implicaba simular un suicidio" y para ello se habría utilizado el aparato estatal con el fin de imponer dicha versión públicamente.

En aquel periodo, la presidencia estaba a cargo de Cristina Fernández de Kirchner, mientras que Oscar Parrilli dirigía la Agencia Federal de Inteligencia.

El fallo judicial señala que la instalación de la hipótesis del suicidio no habría sido casual, mencionando la intervención de diversos organismos del Estado.

Con esta medida, la situación procesal de la ex fiscal se agrava ante la sospecha de haber facilitado, por acción u omisión, el entorpecimiento de la búsqueda de la verdad sobre la muerte del fiscal federal.