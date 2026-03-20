Confiscan una invaluable pintura antigua de la "Virgen de la Leche"

En Santiago del Estero, la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) incautó una obra de arte de gran relevancia histórica en el Aeropuerto "Vicecomodoro Ángel de la Paz Aragonés".

Se trata de una representación de la "Virgen de la Leche", la cual fue detectada mientras el personal de seguridad supervisaba el equipaje facturado.

El operativo se activó cuando los efectivos notaron un paquete de proporciones inusuales que no lograba atravesar el escáner de rayos X.

El bulto formaba parte de la carga de un vuelo que tenía como destino la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Ante la imposibilidad de verificar el contenido mediante tecnología, los agentes procedieron a la apertura y posterior retención del cuadro.

Esta es la obra incautada.

Peritajes y origen de la obra

Tras el hallazgo, las autoridades dispusieron que la pintura sea trasladada a la Dirección de Patrimonio Cultural de Santiago del Estero. Allí, expertos realizarán los estudios técnicos necesarios para determinar su autenticidad y procedencia exacta.

En tanto, la pasajera propietaria del equipaje recibió la autorización para continuar con su itinerario de viaje de manera normal.

La pieza recuperada retrata una iconografía mariana donde se observa a la Virgen María en el acto de amamantar al Niño Jesús. Esta temática posee raíces profundas en la historia del arte: