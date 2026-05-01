Le sacó 12 muelas a un nene de 5 años y lo dejó con graves secuelas: quedó inhabilitada y con una condena en suspenso

El máximo Tribunal de San Juan ratificó en las últimas horas la condena contra la odontóloga María Romina Pellice por el delito de lesiones culposas en perjuicio de un nene de 5 años. La profesional recibió la pena de un año de prisión en suspenso y un año de inhabilitación especial para ejercer su oficio.

El fallo llega tras el rechazo de un recurso de Casación, lo que dejó firme la culpabilidad de la mujer por su accionar negligente.

Todo ocurrió en el año 2017 cuando los padres llevaron al nene a la consulta debido a un cuadro de fiebre y dolor dental. Previamente, el menor había pasado por el Hospital Rawson y una internación con antibióticos en el Sanatorio Argentino.

Durante la intervención, que se extendió por más de una hora, la odontóloga decidió extraerle 12 piezas dentales al paciente. Lo más grave, según consta en el expediente judicial, es que Pellice realizó este procedimiento extremo sin contar con el consentimiento de los padres.

Al salir del consultorio, la madre recibió un frasco con la docena de dientes que le habían sacado a su hijo.

Daños

La Justicia provincial fue determinante al calificar el episodio como un acto de "imprudencia profesional" y mala praxis médica. La masiva extracción de dientes dejó al nene de apenas 5 años con solo dos muelas superiores definitivas y algunos dientes delanteros. Esta situación derivó en consecuencias irreversibles que afectaron seriamente su desarrollo físico y su salud psicológica.

La defensa de la odontóloga intentó apelar la sentencia original dictada en marzo de 2025, pero el máximo Tribunal sanjuanino cerró esa posibilidad al confirmar que no hubo errores en el proceso anterior. Los jueces valoraron que la conducta de la profesional puso en riesgo la integridad del menor al tomar decisiones médicas unilaterales y desproporcionadas para su edad.

Con la condena firme, Pellice no podrá atender pacientes durante el próximo año.