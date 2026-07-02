Matías Morla apuntó que la casa de Maradona "era un desastre" y responsabilizó a los médicos por la internación domiciliaria

Matías Morla declaró por primera vez en el juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, en donde apuntó contra las condiciones en las que llevaba la internación domiciliaria.

En torno al último domicilio en donde estuvo el astro futbolístico y a cómo era la habitación, Morla apuntó: "No estaba en una habitación de verdad, estaba armada de manera muy precaria. Además, estaba al lado de la cocina y Diego odiaba eso porque había mucho ruido, yo nunca lo hubiera aprobado. No había aparatología ni ambulancia".

A su vez, afirmó que la decisión de llevar adelante la externación fue de los médicos. "Confiábamos en ellos y le pagábamos la mejor prepaga", resaltó.

Por su parte. el abogado aseguró que la contadora Andrea Trimarchi se encargaba de "pagar" los sueldos a la psiquiatra Agustina Cosachov y al ex médico de confianza de Diego Armando Maradona, Leopoldo Luque, mediante "transferencias bancarias".

El testigo responde preguntas del letrado Fernando Burlando, representante legal de Dalma y Gianinna Maradona, mientras la audiencia se paró por un problema técnico.

Al reinicio, Morla admitió que los estudios toxicológicos no encontraron la presencia de alcohol y drogas en el cuerpo de Diego Armando Maradona, al tiempo que volvió a respaldar el trabajo del psicólogo Carlos Díaz: "Hizo un trabajo excelente".

Ante una de las preguntas del defensor Diego Olmedo, el ex apoderado de las marcas valoró el trabajo del especialista en adicciones cuando atendió al paciente.



