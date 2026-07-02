El abogado de la psiquiatra de Diego Maradona pidió el falso testimonio de la enfermera Cinthya Córdoba: "Mentir en un juicio es delito"

La defensa de Agustina Cosachov redobló su estrategia en el juicio por la muerte de Diego Maradona y anunció que solicitará que se investigue a la enfermera Cinthya Córdoba por presunto falso testimonio.

El planteo surgió luego de que la psiquiatra ampliara este jueves su declaración indagatoria para refutar afirmaciones realizadas por Córdoba en una audiencia anterior. "Pedí hablar porque mintió y no lo quiero dejar pasar", remarcó.

Durante su exposición ante el tribunal, Cosachov sostuvo que Córdoba brindó una versión que no se ajusta a los hechos cuando relató un supuesto contacto telefónico ocurrido el 14 de noviembre. Según había declarado la enfermera, ese día llamó a la psiquiatra para advertirle sobre una crisis psiquiátrica de Maradona y recibió como respuesta una frase despectiva: "¿Para eso me llamás?".

La imputada rechazó de manera categórica ese relato y presentó registros de su celular para respaldar su versión. "Ella habló de un supuesto llamado telefónico que me hizo el día 14. Acá tengo todas. Ese mismo día hay un llamado con una amiga que hasta figura el tiempo que hablé. A las 7 de la mañana tengo dos llamados perdidos de la licenciada. Yo después de eso le escribí y le dije ‘no puedo hablar, ¿me podés escribir?'. No es que le dije que no", manifestó.

Cosachov también cuestionó la supuesta conversación relatada por Córdoba y negó haber reaccionado con molestia ante los contactos del personal de enfermería. "No solo dijo que hablamos sino que le respondí de mala manera. Se quiere instalar que yo me sentía invadida por que los enfermeros se comuniquen conmigo. No hay ni un solo chat que diga eso", afirmó.

Con el objetivo de respaldar sus afirmaciones, la psiquiatra exhibió conversaciones y otro material audiovisual: "Quiero mostrar pruebas de que yo estaba disponible y que, a pesar de los problemas de comunicación, siempre me las ingenié", expresó.

Entre los intercambios que presentó ante los jueces aparecieron mensajes en los que solicitaba información permanente sobre el estado de salud de Maradona y les indicaba a los enfermeros que podían contactarla a cualquier hora para comunicar novedades relacionadas con la internación domiciliaria en Tigre.

Agustina Cosachov, imputada por la muerte de Diego Maradona.

Pedido por falso testimonio

Una vez concluida la declaración de Cosachov, tomó la palabra su abogado, Vadim Mischanchuk, quien anunció que impulsará una denuncia contra Córdoba. "La gente miente. Miente en la calle, frente a las cámaras de TV. Este es un lugar sagrado. Acá mentir sí tiene consecuencias. Y esas consecuencias las establece la ley", expresó.

El letrado fue más allá y sostuvo que la enfermera faltó a la verdad con la intención de perjudicar a su defendida. "Nosotros vamos a pedir formalmente el falso testimonio porque mintió al respecto de una llamada, de una conversación, y eso la transforma en autora del delito y de forma agravada porque intencionalmente vino a mentir para perjudicar la situación de una imputada y favorecer a otros. Esto es grave", señaló.

Como parte de esa presentación, Mischanchuk solicitó que se abra una causa penal para investigar la conducta de la enfermera en el marco del debate oral que busca determinar las responsabilidades por la muerte del ex futbolista.

Imputados por la muerte de Diego Maradona



En el segundo juicio por la muerte de Diego Maradona, que comenzó en abril de 2026 tras la anulación del primer proceso, hay siete imputados, todos acusados de homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de 8 a 25 años de prisión en caso de condena. Algunos, además, enfrentan otras imputaciones específicas.

Leopoldo Luque : Neurocirujano y médico personal de Maradona. La fiscalía lo considera uno de los principales responsables por las decisiones médicas tomadas durante la internación domiciliaria y el seguimiento del paciente.





: Neurocirujano y médico personal de Maradona. La fiscalía lo considera uno de los principales responsables por las decisiones médicas tomadas durante la internación domiciliaria y el seguimiento del paciente. Agustina Cosachov : Psiquiatra. Está acusada por su actuación en el tratamiento psiquiátrico y la medicación de Maradona. Además, enfrenta una imputación por falsedad ideológica debido a un certificado médico que habría firmado sin examinar personalmente al paciente.





: Psiquiatra. Está acusada por su actuación en el tratamiento psiquiátrico y la medicación de Maradona. Además, enfrenta una imputación por falsedad ideológica debido a un certificado médico que habría firmado sin examinar personalmente al paciente. Carlos Díaz : Psicólogo especializado en adicciones, integrante del equipo que trató a Maradona en sus últimos días.





: Psicólogo especializado en adicciones, integrante del equipo que trató a Maradona en sus últimos días. Pedro Di Spagna : Médico clínico que debía realizar controles durante la internación domiciliaria. La acusación sostiene que esos controles fueron insuficientes.





: Médico clínico que debía realizar controles durante la internación domiciliaria. La acusación sostiene que esos controles fueron insuficientes. Nancy Forlini : Médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. La fiscalía le atribuye responsabilidad en la organización y supervisión de la atención médica brindada en el domicilio.





: Médica y coordinadora de cuidados domiciliarios de Swiss Medical. La fiscalía le atribuye responsabilidad en la organización y supervisión de la atención médica brindada en el domicilio. Ricardo Almirón : Enfermero que atendía diariamente a Maradona durante la internación en su casa de Tigre.





: Enfermero que atendía diariamente a Maradona durante la internación en su casa de Tigre. Mariano Perroni: Coordinador de los enfermeros de la empresa Medidom, encargada del servicio de enfermería domiciliaria.

La enfermera Gisella Madrid también había sido imputada originalmente, pero no integra este juicio porque solicitó ser juzgada mediante un juicio por jurados, por lo que su situación se tramita en un proceso separado.

El primer juicio por la muerte del ex futbolista había sido declarado nulo tras el escándalo que involucró a la jueza Julieta Makintach, cuya participación en un documental sobre el caso motivó la anulación de todo el proceso y el inicio de un nuevo debate oral desde cero.