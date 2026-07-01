Declara Matías Morla en el juicio por la muerte de Maradona: uno de los testimonios más esperados

El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona tendrá este jueves una audiencia clave con la declaración de Matías Morla, ex abogado y apoderado de los derechos de imagen del astro, considerado uno de los testigos más esperados del proceso.

La audiencia comenzará a las 10 en los Tribunales de San Isidro. Junto a él también prestará testimonio Jonathan Espósito, sobrino del exfutbolista, quien convivió con el astro durante la internación domiciliaria en una casa del country San Andrés, en Tigre.

Morla junto a Diego.

Mientras Espósito podrá aportar detalles sobre los últimos días de vida de su tío, Morla deberá responder sobre su vínculo con el ex capitán de la Selección Argentina y el manejo de distintos aspectos de su vida.

Vale mencionar que el abogado, además, afrontará en otra causa un juicio oral por presunta administración fraudulenta junto a otros imputados, entre ellos dos hermanas de Maradona.

Más acusaciones para el equipo médico de Maradona

El neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov, el psicólogo Carlos Díaz, los enfermeros Ricardo Almirón y Mariano Perroni, el médico clínico Pedro Di Spagna y la coordinadora de Swiss Medical Nancy Forlini están imputados por homicidio simple con dolo eventual, un delito que prevé penas de entre ocho y 25 años de prisión.