Impactante testimonio de una enfermera en el caso Maradona: "No había caja de emergencia por un paro cardíaco"

El juicio oral por la muerte de Diego Armando Maradona sumó el testimonio de una enfermera que aportó nuevos datos sobre las condiciones precarias de la internación domiciliaria en el barrio privado ubicado en el partido de Tigre.

Tamara Mansilla, la enfermera que asistió al exdeportista solo en la noche del 12 de noviembre de 2020, detalló este jueves el escenario de la internación.

"No me sentí cómoda con el lugar. Para ser Maradona, faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia, un número de teléfono para saber a quién llamar, obviamente yo llamaría al 911, pero no estaba clara la logística", declaró la testigo.

Así era la habitación donde murió Diego Maradona.

La profesional de la salud explicó primero cómo fueron las condiciones de su contratación y las tareas asignadas para esa única jornada. "Yo fui una sola vez a la casa de Maradona, en Tigre. Me convocaron para la noche. De 23 a 7 horas. Me dijeron que era un cuidado domiciliario de control de signos vitales, de toma de medicación. Eso me lo dijo Mariano Perroni (coordinador de enfermeros imputado). En mi guardia justo no tenía que tomar ninguna medicación, pero estaba todo pegado en la heladera", describió.

También se refirió a la cadena de mandos a cargo del paciente, Mansilla enumeró a quiénes reconocía como las personas a cargo del tratamiento: "Sabía que, además de Mariano Perroni, estaban a cargo Agustina Cosachov y (Leopoldo) Luque. Pero yo no conozco a nadie más".

"Me habían agregado a un grupo para pasar las novedades; supuestamente ahí estaba la médica, la empresa de internación domiciliaria y los demás enfermeros para hacerles un traspaso, además de la planilla", precisó ante el tribunal.

La enfermera declaró que Leopoldo Luque y Agustina Cosachov estaban a cargo del tratamiento de Maradona.

La enfermera denunció falta de equipamiento de emergencia en la internación domiciliaria

La descripción de la propiedad remarcó la escasez de insumos médicos básicos dentro de la vivienda donde falleció Maradona. Mansilla señaló que "no había ni equipo de control de signos vitales, que yo llevé el mío, y no había nada. Era una casa común y corriente. No había ni DEA ni caja de emergencia por un paro cardíaco o lo que sea".

Además, aseguró que el dispositivo de internación domiciliaria no contemplaba ambulancias asignadas en el barrio privado: "No había ambulancia ni me dijeron que había alguna por las cercanías; de hecho, el camino para llegar al barrio era bastante inhóspito".

Tras esa única guardia médica, el entorno del paciente resolvió prescindir de los servicios de la profesional. "Me desvincularon porque supuestamente iban a hacer reducción de enfermeros porque Diego no quería tanta gente en la casa. Yo no tuve objeción. No me sentí cómoda con el lugar por ser Maradona. Faltaban cosas para poder trabajar ante una urgencia, un número de teléfono para saber a quién llamar; obviamente, yo llamaría al 911, pero no estaba clara la logística", afirmó la enfermera.

Por otra parte, se le preguntó a la testigo sobre las señales clínicas visibles que presentaba Maradona durante las primeras semanas de su estancia en Tigre. La enfermera describió que tuvo unaa interacción directa con el paciente al respecto: "Me dijo: ‘Mira cómo tengo la pierna'. Yo le sugerí que llame a un médico; también le avisé a otra enfermera, Dahiana, para que esté atenta y creo que a la psiquiatra. En ese momento le hice masajes y le puse el pie arriba de un almohadón", recordó la profesional.

Tras finalizar con su declaración, Julio Rivas, abogado del neurocirujano Leopoldo Luque, solicitó al tribunal que se asiente en el acta un comportamiento de la testigo con el propósito de objetar su imparcialidad. "Quiero que quede constancia en actas de que le tiró un beso a las Maradona antes de retirarse de la sala", peticionó Rivas.