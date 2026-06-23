Juicio por la muerte de Maradona: Leopoldo Luque habló y apuntó contra sus colegas

El neurocirujano Leopoldo Luque, uno de los siete imputados en la causa por la muerte de Diego Maradona, brindó este martes su novena declaración indagatoria en el nuevo juicio por la muerte del ex astro futbolístico.

El profesional de la salud insistió con que no tuvo responsabilidad por la internación domiciliaria de Maradona y apuntó contra la psiquiatra Agustina Cosachov.

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Luque empezó su nueva declaración explicando cómo era su vínculo profesional con el ex astro del fútbol, con el fin de desmarcarse de la situación.

"Yo era el médico de confianza de Diego; lo acompañaba, lo ayudaba en todo lo médico que estaba a mi alcance y lo que aceptara. Por eso, su familia me tiene como el médico de confianza. Nunca tomé el rol de médico clínico de él, siempre lo derivé", sostuvo.

El profesional de la salud sumó: "Mi rol es muy claro en la internación domiciliaria: el de neurocirujano, es el único rol que yo asumí y ejercí".

La psiquiatra Agustina Cosachov.

En ese sentido, aseguró que "no tenía incumbencia ni autoridad sobre el resto de los especialistas".

¿Qué dijo sobre Agustina Cosachov?

Al profundizar su argumento para seguir distanciándose de la internación domiciliaria, dijo que esa instancia "era para un tratamiento psiquiátrico", al tiempo que insistió con que él "no tenía incumbencia".

El neurocirujano añadió que, por ese motivo, le manifestó "a Cosachov que ella y (el psicólogo Carlos) Díaz se tenían que encargar, y que el aparato de la prepaga (médica) iba a encargarse de la parte clínica".

Y sumó: "En ese chat, (la hija del ex astro del fútbol) Dalma Maradona la corrige a Cosachov y ella misma le dice: ‘Luque es neurocirujano, necesitamos un clínico'. Ese error de Cosachov por deferencia se lo corrige la misma familia. La única aceptación que hice en el momento fue que mi función es neurocirujano. Yo asumí mi rol, eso fue claro, contundente y explícito".

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