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Jueves, 18 de junio de 2026

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Un acompañante de Diego Maradona apuntó contra su entorno: "Estaba blindado"

En una nueva audiencia del juicio por la muerte del astro futbolístico, uno de sus acompañantes terapéuticos apuntó contra las personas que lo rodeaban y reveló un momento íntimo en el que "Pelusa" le contó a quiénes amaba.

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En un nuevo capítulo del juicio por Diego Maradona, declaró este jueves Alejandro Cottaro, uno de los dos acompañantes terapéuticos que se presentaron ante la Justicia en esta jornada.

Cottaro estuvo con Maradona en los últimos días de internación en la Clínica Olivos y los primeros días de externación. Y coincidió en la declaración del otro acompañante Carlos Baccini al decir que "nunca supo la fuunción de ambos en el lugar, que era escucharlo, acompañarlo y contenerlo".

Por su parte, remarco que Diego "estaba blindado" al señalar que su entorno no le permitía hacer su trabajo.

"No querían que esté cerca, pero yo tenía que estar cerca, saber su estado de ánimo, si tenía abstinencia, si quería consumir", expresó el acompañante terapéutico, y afirmó: "Yo fui adicto, si veo a un adicto se lo que siente, yo estuve ahí. Él estaba en un lugar blindado, Diego estaba blindado. Eso hizo que mi trabajo no se pueda realizar".

Además, declaró que está impresionado que haya muerto "en ese lapso". "Estaba bien. Puso cumbia en un parlante, lo vi bien, estaba contento. Fue un día normal", dijo sobre el viernes 13 de noviembre, en donde lo vio por última vez.

También contó un momento íntimo en donde sostuvo que le mostró una imagen de Cristina Kirchner y Diego le respondió "la amo", y después le consultó sobre su familia.

"Se le llenaron los ojos de lágrimas y me dijo ‘a Roma (la nieta), a mis hijos...'. Cuando empezó a soltarse vino Jony (por Pomargo) y Maxi y me sacaron. Me cortaron el momento que iba a soltarse. Eso es lo que es el rol del acompañante", expresó Cottaro, moolesto con la intervención del asistente de Maradona, Maximiliano Pomargo, y su sobrino, Jonathan Espósito.

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