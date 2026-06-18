"La noto con temor": la advertencia del Tribunal a "Monona", la cocinera de Maradona

En una nueva audiencia del juicio por la muerte de Diego Armando Maradona, el tribunal advirtió a la cocinera Milagros Rodríguez por sus reiterados olvidos durante su declaración, en un interrogatorio donde admitió que el secretario del exfutbolista, Maxi Pomargo, es el padrino de su hija.

Los integrantes del tribunal presidido por el juez Alberto Gaig cruzaron a la testigo, conocida bajo el apodo "Monona", luego de que la cocinera argumentara no recordar precisiones sobre los días previos al fallecimiento del Diez.

Tras una demora en el inicio de la sesión de este jueves, la mujer prestó declaración y generó más interrogantes sobre su rol en la rutina diaria de Maradona, y la dieta que llevaba adelante el paciente.

La cocinera "Monona" reconoció que el secretario del exfutbolista, Maxi Pomargo, es el padrino de su hija.

Rodríguez detalló las condiciones de su contratación y las funciones que desempeñaba en la casa del Tigre, donde se llevó a cabo la internación domiciliaria. "Yo trabajé para Maradona como empleada doméstica en la época de la pandemia y un poquito antes. Estuve en la casa de La Plata y en Tigre. Yo limpiaba la casa y hacía la comida. Maradona me decía qué comer y esas cosas", explicó.

"Llegué a él porque necesitaba trabajo y conocía a Vanesa Morla, de mi barrio, con quien había hecho un juicio por una fábrica de donde me había echado. Yo le dije que si sabía de algún trabajo que me avisara. Primero me llamaron para ir los fines de semana y, cuando arrancó la pandemia, me quedé. Al principio en Bella Vista, después en La Plata y al final en Tigre", relató la mujer.

Además, la testigo opinó sobre la vivienda donde Maradona pasó sus últimos días. "A la casa de Tigre fui el mismo día que lo externaron. Llegué en un remís, hacíamos la mudanza y justo después llegaba Diego. Estaban sus hermanas. La casa era grande. Tenía un piso arriba, patio. Yo estuve en la casa hasta después de que falleció, que nos fuimos. Yo dormía en la casa, era cama adentro. Mi habitación era arriba. Maradona dormía abajo", aseguró Monona.

Y añadió: "De modo permanente estábamos Diego, un enfermero, el sobrino, un personal de seguridad y yo. Además de los fijos había gente que iba, como los médicos, el asistente y la familia".

La dieta de Maradona

Rodríguez señaló que los platos se preparaban conforme a las solicitudes directas del propio Maradona. Detalló que las peticiones usuales incluían pollo al horno, cortes de lomo y ensaladas, alternando con jugos. "Maradona comía lo que él quería. Él me decía: ‘Haceme un pollo al horno' y yo se lo hacía. A veces tenía las cosas para hacerlo y a veces no y tenía que avisar para que vayan a comprar. De menú pedía pollo, lomo, ensalada, tenía dieta de jugos", afirmó la cocinera ante el tribunal.

Al ser consultada por las responsabilidades del resto del personal que asistía al paciente, la testigo señaló que la administración de los remedios recaía en los enfermeros. Asimismo, mencionó la asistencia periódica de un kinesiólogo y del médico de cabecera, Leopoldo Luque, así como la psiquiatra Agustina Cosachov, a quien demoró en recordar.

La advertencia de los jueces a Monona

La reiteración de respuestas evasivas y los olvidos por parte de la testigo generó la intervención del tribunal.

En tanto, el fiscal Patricio Ferrari expuso su fastidio ante las reiteradas veces en que la mujer dijo: "No me acuerdo", y la interrogó respecto al último contacto que mantuvo con el exfutbolista antes de su descompensación. "La noche anterior fue la última vez que vi vivo a Maradona. Estaba en la pieza y me pidió que le lleve un té y sanguchitos y después le iban a dar la medicación", respondió Rodríguez, aunque omitió el horario exacto.

Debido a la falta de datos cronológicos, el magistrado Gaig intervino de para exigir un mayor grado de colaboración: "Es muy importante que usted trate de recordar, estamos en un juicio y hay siete personas acusadas de homicidio. Porque sino es todo: ‘No me acuerdo, no me acuerdo'. Tiene que hacer un esfuerzo", reclamó el juez.

Monona intentó justificar su actitud: "Es que no quiero mentir. Y hay cosas que no recuerdo". No obstante, el presidente del tribunal insistió en sus cuestionamientos al considerar inusual la falta de memoria, e indagó sobre el vínculo con integrantes del entorno de Maradona: "Usted no recuerda nada. No le quiero advertir, pero es raro que no se acuerde. Lo habrá recordado varios días de su vida. Le pregunto si sigue teniendo relación o si trabaja con alguien o para alguien del entorno Maradona", inquirió Gaig.

Rodríguez admitió una relación con el secretario del exfutbolista, aunque aclaró su situación laboral actual: "Maxi Pomargo (secretario de Maradona) es el padrino de mi hija. Pero yo trabajo en una fábrica de zapatos", respondió, ante lo cual el magistrado acotó: "Yo le pregunto porque la noto con temor".

Tras un receso, Gaig le hizo una advertencia a la cocinera sobre las consecuencias legales de mantener una actitud reticente durante su declaración: "Vamos a seguir escuchándola, pero la estamos escuchando cautelosa. Necesitamos que responda con el mayor grado de detalle de lo que pasó. Nosotros pensamos que hay circunstancias que usted puede relatar con más detalles. Porque con sus ‘No me acuerdo' parece que estuviera eludiendo la respuesta, evadiendo. Si usted llega a ser reticente, tendríamos que adoptar otra postura, porque usted está declarando bajo juramento de decir la verdad y omitir es ocultarla", sentenció el juez, a lo que la testigo concluyó: "Es que me preguntan cosas y yo quiero decir la verdad, pero no me acuerdo. Pero bueno, ok".