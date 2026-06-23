Juicio por la muerte de Maradona: Luque vuelve a declarar para explicar audios "sacados de contexto"

En una nueva jornada que se lleva a cabo en los Tribunales de San Isidro en el juicio por la muerte de Diego Maradona, por novena vez se presentará a declarar este martes el neurocirujano y ex médico de cabecera del astro futbolístico, Leopoldo Luque.

Fuentes del caso informaron a la Agencia Noticias Argentinas que el acusado prestaría testimonio al principio de la vigesimoprimera audiencia del segundo debate oral y público, con el objetivo de explicar audios expuestos durante las últimas jornadas los cuales, según su opinión, están "sacados de contexto".

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Además, los fiscales adjuntos de San Isidro, Cosme Iribarren y Patricio Ferrari, citaron a otros testigos: se trata de Juan Carlos Soto y Sergio Zoppi, dos vigilantes que se encontraban en la garita de la entrada del country San Andrés, en el partido bonaerense de Tigre, donde el célebre futbolista cumplía la internación domiciliaria.

El tercero será Maximiliano Trimarchi, un ex asistente y allegado al abogado Matías Morla, quien concurrió el 25 de noviembre de 2020 (día del fallecimiento de Maradona) al barrio privado de Benavídez.

Enjuiciados en la causa





Por otra parte, los otros seis sindicados por el supuesto homicidio simple con dolo eventual de Maradona son la psiquiatra Agustina Cosachov; el médico clínico Pedro Di Spagna; el enfermero Ricardo Almirón; el coordinador del equipo de enfermería, Mariano Perroni; y la jefa de cuidados domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Edith Forlini.

En tanto, la enfermera Dahiana Gisela Madrid afrontará un juicio por jurados populares, proceso que continúa demorado por un planteo de recusación contra la jueza María Coelho.

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