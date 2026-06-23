Juicio por Maradona: declararon empleados de segurdad del barrio privado donde murió "Pelusa"

Se desarrolla una nueva audiencia por la muerte de Diego Maradona, donde declararon dos guardias de seguridad que trabajaban en el barrio privado donde murió "Pelusa".

Juan Carlos Soto recordó el día que llamaron a la seguridad del barrio San Andrés porque Maradona se descompuso.

"El último día me dijeron que había un problema con Maradona, nos llamaron a la guardia y nos dijeron qué médicos había cerca de su casa porque necesitaban a uno. Yo les dije que estaba Collin Campbell", expresó el trabajador.

Y detalló: "Después llamaron otra vez para decirme que iba a venir una ambulancia porque era de gravedad. Yo mandé a correr todas las vallas para que entre rápido. Intenté manejar todo lo más rápido posible, no hice ninguna anotación en el libro de guardia, nada porque era una situación de urgencia".

"El llamado que recibí fue antes de las 12, porque más tarde empezaron a llegar muchas ambulancias y policía. Entró la primera y después empezaron a venir un montón, yo no entendí por qué habían tantas", cerró.

A su turno, declaró también como testigo Sergio Zoppi, quien explicó: "Nunca hubo nunca ambulancia en lo de Diego y cerca de la guardia tampoco".

"Cuando llegué a la guardia llaman del lote 45 pidiendo un médico y ahí llamamos a Collin Campbell, el vecino. Yo me fui para allá, también caminando, porque me habían dicho que alguien se había descompensado. No había ambulancia antes en la puerta de la casa de Maradona y recién vi pasar una cuando yo estaba yendo para allá caminando, cerca de las 12 y pico", resaltó Zoppi.