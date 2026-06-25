El particular pedido del abogado de Luque en el juicio por Maradona: "Le tiró un beso"

Un llamativo episodio sacudió la jornada judicial en los tribunales de San Isidro cuando se desarrollaba la ronda de declaraciones de los testigos convocados al juicio por la muerte de Diego Maradona.

Julio Rivas, abogado defensor del principal imputado Leopoldo Luque, interrumpió el cierre de la audiencia para exigir una insólita medida. El letrado reaccionó ante un movimiento de la última persona en declarar ante los jueces.

Todo ocurrió apenas concluyó el testimonio de la enfermera Tamara Mansilla, quien había sido citada para aportar datos sobre los últimos días del astro futbolístico. Al levantarse de su silla para abandonar el recinto, la mujer realizó un ademán que no pasó desapercibido para los defensores de los profesionales de la salud imputados.

Leopoldo Luque junto a Maradona.

La testigo miró hacia el sector de las querellantes y saludó desde ahí afectuosamente a las hijas de Maradona.

El abogado Rivas se puso de pie y requirió de manera oficial a las autoridades del tribunal que el gesto quedara registrado por escrito de forma urgente. "Quiero que quede constancia en actas de que le tiró un beso a las Maradona antes de retirarse de la sala", reclamó con firmeza el defensor del neurocirujano en plena audiencia.

La estrategia de la defensa técnica apunta de manera directa a desacreditar el relato de la enfermera ante los magistrados encargados de dictar sentencia. A través de este planteo, los abogados de Luque pretenden instalar dudas sobre la objetividad de la testigo y demostrar una presunta cercanía con la familia de la víctima.

Las hijas del Diez presenciaron la escena desde las posiciones asignadas para la querella.

Los investigadores y secretarios del juzgado tomaron nota de la solicitud del defensor, la cual se incorporó al expediente general de la causa. El clima en la sala de audiencias se volvió espeso tras el planteo, reflejando la batalla judicial que llevan adelante los imputados para desligarse de las acusaciones de homicidio con dolo eventual.

La querella, por su parte, minimizó la trascendencia del saludo y consideró que se trata de maniobras de distracción por parte de los profesionales imputados.