Duro testimonio del sobrino de Maradona: "Diego estaba más hinchado en la última semana"

El sobrino de Diego Maradona declaró este jueves en el juicio oral por la muerte del exfutbolista y brindó detalles sobre los días previos al 25 de noviembre.

Jonathan Espósito, sobrino del Diez, convivió con él en la casa del barrio privado en la localidad de Tigre durante sus semanas finales.

La audiencia comenzó pasadas las 10.30 en los tribunales de San Isidro y contó con la presencia en la sala de Dalma, Gianinna y Jana Maradona, junto con Verónica Ojeda.

Jonathan Espósito detalló cómo fueron los últimos días de Diego Maradona.

"Soy el sobrino de Diego", dijo al comenzar su testimonio. Durante la etapa inicial del interrogatorio, a cargo del fiscal Cosme Iribarren, sus respuestas fueron breves, lo que motivó la intervención de los jueces, quienes solicitaron la ampliación del relato. Ante este pedido, el testigo explicó: "Me cuesta. Me dicen el mudo porque no hablo".

A lo largo de su declaración que se extendió por más de tres horas, Jonathan describió cómo era la dinámica en la casa del Tigre. Según detalló, a partir de mediados de octubre de 2020 asumió el rol de acompañante en la rutina diaria de Maradona y a comienzos de noviembre se mudó con él.

Espósito aseguró que en el lugar no había equipamiento o aparatología médica. Asimismo, el testigo dijo que no había una pauta de alimentación prescrita y manifestó su preocupación por el estado del paciente: "En el último momento yo no lo veía bien a mi tío y le decía a los enfermeros para que le digan a (Leopoldo) Luque".

El testigo reconoció al neurocirujano y a la psiquiatra Agustina Cosachov como los médicos responsables de la coordinación clínica, mientras que mencionó a Carlos Díaz como el psicólogo a cargo.

El sobrino del Diez afirmó haber contactado a Luque el 16 de noviembre debido a un edema visible en el cuerpo de su tío. También le dijo que Diego creía que estaba en la casa de Tigre por los puntos de su operación de cabeza, cuando en realidad era para rehabilitarse de sus adicciones. Por le pidió que alguien acuda a darle una explicación.

Luego señaló el estado físico en que se encontraba el exfutbolista en estos últimos días: "Diego estaba como más hinchado en la última semana. Estaba mal, no se quería levantar. En los últimos momentos su voz era media ronca".

Además, explicó que no tenía control sobre la dieta de Maradona: "Él comía lo que quería, nadie lo controlaba. Pero los últimos días no comió. La última vez que me acuerde que comió fue el 23 al mediodía, unos sanguchitos de miga al mediodía". Dos días después murió.

Al responder las repreguntas de la fiscalía, el testigo ratificó que el paciente no comía por su propia decisión y que pasaba todo el tiempo en su cama sin caminar ni realizar actividades cotidianas como mirar la televisión.

El último contacto previo al fallecimiento ocurrió la noche del 24 de noviembre durante la visita habitual del enfermero. "La última vez que lo vi con vida antes del 25 fue la noche anterior. Entré con el enfermero para que le tome el pulso y le de la medicación, lo hizo sin problema. Tenía la remera mojada, se la quisimos cambiar pero no quiso. El enfermero intentó otra vez y no quiso. Diego le dijo ‘basta' y nos fuimos", dijo Espósito.

A continuación relató cómo fue el día de la muerte de Maradona: "La mañana del 25 me levanto a las 9 o 10 de la mañana. Ya estaba Maxi (Pomargo), que era el secretario, el de seguridad y la empleada doméstica. Bajo a la cocina, tenían que venir Cosachov con Díaz a darle la medicación", recordó el sobrino del exfutbolista.

Espósito ratificó que el enfermero de turno no ingresó a la habitación durante las primeras horas de la mañana. Tras el arribo de Cosachov y Díaz a las 11, "fueron directo a la habitación y cuando salieron dijeron que no se quería levantar. Era normal", continuó en su relato.

"Después entré yo con Maxi atrás. Ya cuando entré vi su mano derecha colgando. Cuando le voy a levantar la mano ya no reaccionaba. No reaccionaba, no reaccionaba", detalló el testigo y luego añadió: "Ahí dije que llamaran a una ambulancia. Él estaba boca arriba, tapado. No lo destapé", recordó.

"Lo primero que vi cuando entré a la habitación fueron los pies y la mano colgando. Estaba medio tapado", concluyó.