U n padre anímicamente destrozado, una madre internada con múltiples fracturas y un hermano, de 5 años, muerto. Débora Sus parece ser la única que logra sostenerse entre las secuelas de una tragedia. El jueves pasado, en el cruce de las esquinas Directorio y San Pedrito, en Flores, un auto a más de 100 kilómetros por hora cruzó el semáforo en rojo y atropelló a su madre y su hermano, de 5 años, que murió minutos después a causa del fortísimo golpe sufrido en el cuerpo.

El vehículo era presuntamente conducido por Ricardo Papadopulos, un joven de 21 años miembro de una reconocida familia gitana de Buenos Aires, que escapó del lugar y casi una semana después permanece prófugo. La Justicia sospecha que pudo haber sido ayudado para salir del país.

"Le diría por el bien de todos que se entregue, porque a él tampoco le conviene seguir prófugo. Voy a hablar todos los días hasta que se entregue, hasta que se haga justicia. No me cabe ninguna duda de que su papá lo ayudó a escaparse", dijo la joven. Rubén Papadopulos, padre de Ricardo, se entregó a la policía el sábado porque el auto involucrado en la tragedia está a su nombre.

Declaró que no sabe dónde está su hijo y que él estaba en su casa cuando ocurrió todo. El hombre sigue detenido. Fuentes judiciales dijeron que la familia Papadopulos habría participado de secuestros extorsivos. Sus vecinos de la casa que tienen en Villa del Parque afirmaron que tienen varios automóviles de lujo como el que manejó el joven que causó la tragedia en Flores.

"Son lo peor que puede existir. No me importa si son o no gitanos, lo que me importa es que son gente muy mala, que hacen de este mundo un lugar horrible. Asesino, otra palabra no tengo. No me importa si me vienen a amenazar. A mí ya no me pueden sacar nada. No le tengo miedo a nada ni a nadie. ¿Qué me pueden hacer? ¿Me van a llevar puesta como a mi hermano y a mi mamá?", expresó Débora.

Acerca del hecho, la joven pidió que se presenten más testigos ante la Justicia, aunque las imágenes que grabaron las cámaras de la zona registraron el momento en el cual el auto arrolló a la madre y al niño. "Isaac era la luz de la casa. Yo lo vi nacer, era como otro hijo para mí", comentó la hermana.

Por su parte, Gabriel Sus, el tío del nene muerto, admitió que teme que el joven Papadopulos "se haya ido del país" tras una maniobra de encubrimiento llevada a cabo por su familia. "Tienen mucho dinero", explicó el hombre. La madre de Isaac sigue internada fuera de peligro en el Hospital Piñero, aunque sufrió múltiples fracturas y "va a ser muy difícil la recuperación", dijo su hermano.

"Está consciente y sabe lo que pasó. Al principio estaba en estado de shock y sabe que fue el entierro" de Isaac, contó. El hombre relató que la mujer ya había perdido a "un hermano en 1999, cuando viajaba en un vehículo que no estaba habilitado para llevar gente. Tuvo un accidente y falleció cerca de Córdoba tras chocar contra un árbol", recordó.