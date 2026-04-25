Insólito: una joven fingió haber sido secuestrada por gitanos para que su novio pagara un millón de pesos de rescate

Una joven, de 25 años, fue detenida por los pesquisas policiales al estar sindicada de haber intentado extorsionar a su novio, exigiéndole un millón de pesos con el falso argumento de que había sido secuestrada por los integrantes de una banda de gitanos. El insólito suceso se registró en el oeste del Conurbano bonaerense.

Voceros judiciales revelaron a cronica.com.ar que el hecho comenzó el miércoles cuando un hombre, de 48 años, denunció que había empezado a recibir audios en su aplicación de WhatsApp, en los que su pareja, de 25, le señalaba que se hallaba cautiva y que, por su liberación, tenía que pagar una suma de dinero equivalente al valor de una pulsera que, dos semanas atrás, le habrían robado a un individuo, de origen gitano.

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Según agregaron los informantes, el denunciante luego amplió su declaración, ya que aseguró que la muchacha le había enviado mensajes de texto, llamadas y videos en los que esta presunta víctima aparecía con varias lesiones en el rostro, aseverándole que ahora debía abonar un total de un millón de pesos y que esos billetes tenían que ser entregados en el cruce de Manuel Obarrio y Rafael.

Las diligencias

Trascendió que las diligencias fueron realizadas por los servidores públicos de la Dirección Departamental de Investigaciones (D.D.I.) de la zona, quienes dialogaron con una amiga de esa joven, de 26 años y domiciliada en el Barrio Rififí, quien narró que gitanos habían secuestrado a la supuesta víctima en represalia por la sustracción de la pulsera.

A su vez, el padre de la muchacha, de 76 años, sostuvo que su hija le había enviado audios y fotografías, en los que decía que se encontraba privada de la libertad.

Horas más tarde, los policías apresaron a esta sospechosa en las cercanías del lugar indicado para entregar el rescate, comprobándose que estaba acompañada por otro novio, de 26 años, y un individuo, de 20.

Lo que señala el expediente

En base a los datos aportados al expediente, los investigadores certificaron que la maniobra ilegal había sido ideada por la mujer y por dicha pareja paralela, con la intención de obtener dinero de la víctima.

Mientras tanto, ambos sujetos no fueron aprehendidos, ya que únicamente se los identificó en el sumario.

Intervino en la causa penal, que preventivamente se mantiene caratulada "Extorsión", la doctora Luisa Pontecorvo, fiscal de la Unidad Funcional N° 3 de los tribunales de la jurisdicción.

Por F.V.

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