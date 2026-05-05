¡VIDEO! "¡Ahí vas a conocer pibes piolas!", así un padre despidió a cachetazos al hijo al ser detenido

Un joven de 18 años fue detenido este martes en su domicilio en Mar del Plata, señalado como uno de los autores del asalto a un ciclista en la Ruta 11. Al momento de ser subido al patrullero, el papá del sospechoso reaccionó con furia, dándole varios cachetazos mientras le recriminaba sus malas compañías.

El hecho que originó la investigación sucedió la noche del pasado 20 de marzo, a la altura de la calle 6. Allí, un ciclista de 25 años fue emboscado por tres delincuentes que lo golpearon y lo amenazaron con un arma de fuego para quitarle su bicicleta y el teléfono celular.

En medio del caos, la víctima y un grupo de vecinos lograron retener a uno de los asaltantes, un menor de 16 años, hasta que llegó la policía.

Tras esa primera detención, los investigadores de la DDI continuaron con las tareas para dar con el resto de la banda. Lograron identificar a los cómplices: otro menor de 16 años y el joven de 18 años. Con las pruebas recolectadas, el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil ordenó el allanamiento en la vivienda del mayor de edad.

Cuando los efectivos ingresaron a la casa y procedieron al arresto, el joven intentó defenderse a los gritos, alegando que no tenían pruebas en su contra y cuestionando el procedimiento policial. Fue en ese instante cuando su propia familia decidió intervenir de una manera tajante frente a la mirada de los oficiales.

"¡Ahí tenés tus pibes piolas, ahí vas a conocer tus pibes piolas!", le gritaba su padre entre golpes, haciendo referencia al grupo de delincuentes con los que su hijo se juntaba para cometer los robos.

El detenido de 18 años fue imputado por el delito de robo triplemente agravado. Según informaron fuentes policiales, la gravedad de la calificación responde al uso de armas, la participación de menores y el hecho de haber sido cometido en poblado y en banda.

Finalmente, el joven fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán, donde permanecerá alojado mientras avanza el proceso judicial.