Los trabajos en este hospital habían sido paralizados durante la gestión anterior, pero fueron reactivados de forma urgente por este gobierno como un centro exclusivo de tratamiento e internación para pacientes con Covid-19.



Durante la visita, el intendente Federico Achával expresó que “Reajustamos los sistemas de salud junto con la provincia de Buenos Aires. En Pilar lo hacemos día y noche. Por eso hoy podemos recorrer el avance de esta obra. La provincia va a equipar a este hospital con respiradores, camas, tomógrafos, mamógrafos y un laboratorio. Funciona como un centro destinado a la lucha contra la pandemia del Covid-19 pero también estamos mirando a futuro; va a ser un eje estratégico para la política sanitaria de nuestro distrito al convertirse en el primer Hospital General de Derqui”.



Durante la recorrida, los funcionarios destacaron la importancia más que nunca de un Estado presente que establece la política sanitaria como prioridad. Al respecto, Daniel Gollan afirmó que “Estuve acá hace tres semanas y esto estaba en obra. Hoy ya está terminado. De forma permanente hablamos con Federico sobre la necesidad de tener un proyecto sanitario para Pilar. Por el Covid-19 apuramos una serie de acciones pero garantizar una política pública al respecto de acá en más es un punto central”.

Nuevo Centro de Internación Covid-19 en Presidente Derqui



Respecto a la situación actual, el funcionario detalló: “Esta pelea todavía no la ganamos. La provincia está siendo muy cuidadosa en la apertura a determinadas actividades, con muchos protocolos y diferenciando los distintos partidos según la realidad de cada uno y realizando un monitoreo permanente. Por el momento tenemos una curva aplanada en la provincia pero no nos tenemos que confiar. Nos preocupa lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires, donde el aumento de casos de los últimos días hizo que el tiempo de duplicación se achique a la mitad. Mientras que mantenemos un buen status con casi 12 días, CABA está con 8 días”.



“Esto es un peligro porque los barrios no son compartimentos estancos. Se habilitaron muchas actividades y esto hace que se circule entre los distintos barrios e incluso se traslade a la provincia. Por eso, amplificamos nuestro sistema y pusimos en marcha lo que se llama la pesquisa proactiva de los casos, donde hacemos controles en los barrios. Sumamos voluntariado de organizaciones sociales que fueron capacitados para trabajar manzana por manzana para estar un paso más adelante que la circulación del virus”.



Por su parte y en relación a las obras que se llevan a cabo en el sistema de salud de Pilar, Nicolás Kreplak afirmó: “Me pone muy contento ver los frutos del trabajo incansable de todo el sistema estatal que en tiempo récord está terminando un hospital en Derqui. Esta era una zona en donde no tenía acceso a la salud”.



En cuanto a la situación epidemiológicamente en la provincia, el vice Ministro de Salud bonaerense agregó que “Hasta el momento -y es importante aclararlo porque es muy dinámico- tenemos focos en algún geriátrico, una clínica, una fábrica, por ejemplo y en esos casos desplegamos un control y un seguimiento muy estricto que hace que se apague. Pero, lo que observamos con la gran transmisión comunitaria que se ve en barrios de la Ciudad de Buenos Aires es que eso podría trasladarse a la provincia. Entonces, aunque ningún distrito hasta ahora tuvo transmisión comunitaria de estas características, todos están en alerta”.



Las autoridades provinciales informaron que en el territorio se cambió a una fase de vigilancia activa, haciendo seguimiento casa a casa para ubicar más rápido los focos y reducir la capacidad de contagio. “Por ahora no hay ningún distrito en la provincia con las características de transmisión comunitaria sostenida y a gran escala como está pasando en los barrios de CABA, pero todo el primer, segundo y tercer cordón del conurbano están en riesgo y es por eso que queremos sostener el aislamiento social preventivo y obligatorio como una medida que nos permite que haya menos expansión de casos”, sostuvo Kreplak.



“Estamos trabajando muy fuertemente para tener en condiciones este hospital porque, si fuera necesario, tiene que funcionar adecuadamente. Y más allá de la lucha contra el Covid-19, hay un cambio de paradigma en la salud. Como bien dice el Presidente Fernández, el orden mundial de las políticas públicas cambió a partir de esta pandemia. Y los que estamos a cargo de la responsabilidad territorial, tenemos que tener la visión de adaptarnos a esas nuevas demandas de la sociedad y sin lugar a dudas la salud pública es central. Quedó a las claras la importancia de tener un Estado presente, con un proyecto político con vocación en esta dirección”, cerró el intendente de Pilar.



Para finalizar, Gollan recordó la necesidad del “acompañamiento de la sociedad, que siga siendo responsable. Si no tiene que salir de su casa para una actividad esencial, que no lo haga. Y cuando salga que respete las medidas recomendadas como el uso de barbijo, guardar distancia y lavarse las manos de forma frecuente para cuidarnos entre todos”.