El candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández, destacó hoy que "hay que ser respetuosos" de la investidura presidencial y señaló que él intenta "no complicar" las cosas porque, remarcó, "el presidente es Mauricio Macri hasta el día en que termine su mandato".



"Yo tengo que esperar primero que la gente me vote, mi tarea no es cogobernar, sino ser opositor a Macri", añadió en diálogo con radio Diez y sostuvo que "en la lógica del gobierno está darle explicaciones al mundo y después a los argentinos, yo no voy a hacer eso. Mi primer acuerdo es con los argentinos y a partir del acuerdo que tendré con los argentinos hablaré con el mundo".