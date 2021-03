El presidente Alberto Fernández defendió hoy la inversión en obra pública que realiza el Estado nacional, afirmó que Argentina necesita “infraestructura para crecer” y dijo que mientras algunos sectores “tiran piedras”, su gobierno le lleva “vacunas” a la gente.



Al encabezar un acto para la inauguración de 30 de las 1.000 obras que llevan adelante en distintos puntos de país, el jefe de Estado marcó el contrapunto entre las inversión que reflejan estas iniciativas de su Gobierno y el proceso de endeudamiento encarado por la anterior gestión de Cambiemos.



Fernández señaló que el costo aproximado de las acciones que lleva adelante el Ministerio de Obras Públicas es equivalente a los pagos de deuda externa que el país debió haber enfrentado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI), de unos 6.500 millones de dólares.

En ese marco, el mandatario reiteró su compromiso a no acordar con el FMI "a costa de los argentinos" al mencionar los pagos pendientes de la deuda con el organismo multilateral de crédito, de 7.000 millones en 2021, 18 mil en 20222 y 19 mil en 2023."Ese es el camino fácil de endeudarse y olvidarse de la gente", dijo el Presidente y señaló que él está “ansioso” por llegar a un acuerdo con el FMI pero que no lo hará “a costa de los argentinos”.“Cuando elegimos la deuda, los vecinos de Hurligaham se quedan sin cloacas, o se quedan sin rutas” en las provincias, graficó.Fue en ese punto que el mandatario se refirió al incendio en la comarca andina y a las agresiones que sufrió la comitiva presidencial el pasado sábado: “Frente al incendio de Lago Puelo ¿Qué otra prioridad puede haber que no sea devolverle la casa a los vecinos? El resto es anécdota. Los violentos tiran piedras, nosotros llevamos vacunas, llevamos amor y cariño a la gente”.

También se refirió a la pandemia de coronavirus, dijo que trabajar “codo a codo es la decisión de la inmensa mayoría de los argentinos” y que el gobierno trabaja “trayendo las vacunas necesarias para los esenciales como son los docentes pero también a los adultos mayores”.El mandatario bonaerense también destacó la centralidad de la inversión estatal en infraestructura como el “chispazo” necesario para la reactivación económica y, en ese sentido, recordó que “hubo que reactivar muchísimas obras” paralizadas por la administración de Cambiemos, a la que apuntó como "muy efectiva en endeudarse pero ineficiente en cumplir sus promesas”.

Por su parte, Katopodis dijo que las obras anunciadas “son más que mil carteles, son ciudades y trabajadores”.Kicillof, por ejemplo, ponderó el proceso de vacunación en medio de “la odisea de conseguir vacunas” y elogió la “decisión precoz y oportuna” de Fernández para conseguirlas.

“Hemos anunciado 150 mil turnos en 4 días. No hace falta discutir, hace falta recorrer los 500 vacunatorios. Ellos hablan, hablan y nosotros vacunamos, vacunamos”, estimó.Por su parte, el neuquino Omar Gutiérrez no ahorró elogios: “No es fácil conseguir esas vacunas. Cada una salva vidas y es un canto de esperanza”.En el mismo sentido comentó el gobernador de Misiones Oscar Herrera Ahuad, quién afirmó que en el distrito más “oriental del país se están aplicando las vacunas que llegan de manera igualitaria para todos los argentinos”.Finalmente, la presidenta de Aysa, Malena Galmarini, señaló también que la pandemia demostró la importancia de las cloacas y del agua potable para la sanidad, ponderó que las obras de saneamiento “se hayan convertido en una política de Estado” y dijo que seguirán trabajando hasta que toda el AMBA tengan ese servicio.