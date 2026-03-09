Dengue y virus respiratorios: refuerzan las medidas de prevención y adelantan la campaña de vacunación antigripal

Autoridades sanitarias refuerzan las medidas de prevención ante la circulación regional de dengue y virus respiratorios y el Ministerio de Salud iniciará en las próximas semanas la campaña de vacunación antigripal 2026, en un contexto epidemiológico dinámico marcado por la aparición temprana de variantes de influenza y el aumento de casos de enfermedades transmitidas por mosquitos en países vecinos.

En ese marco, especialistas y autoridades destacaron la importancia de fortalecer los sistemas de vigilancia sanitaria y la coordinación entre jurisdicciones para detectar a tiempo posibles brotes. En el norte argentino, por ejemplo, se impulsó una instancia de coordinación binacional entre Salta y Bolivia para analizar la situación epidemiológica en zonas de frontera y reforzar la respuesta conjunta frente a dengue y chikunguña.

Crece la atención sanitaria en la región por casos de dengue y chikunguña en países limítrofes

La alerta regional se sustenta en los datos registrados en países limítrofes. El Servicio Departamental de Salud (SEDES) de Tarija, en Bolivia, informó que en lo que va del año se confirmaron 103 casos de dengue, principalmente en las localidades de Bermejo y Yacuiba, además de dos casos importados. En paralelo, el departamento boliviano de Santa Cruz registra más de 3.000 casos de chikunguña, lo que mantiene en alerta a las autoridades sanitarias de la región.

A nivel continental, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) informó que durante 2025 se notificaron más de 4,4 millones de casos sospechosos de dengue en las Américas, de los cuales 1,6 millones fueron confirmados. El organismo advirtió que la circulación simultánea de los cuatro serotipos del virus mantiene el riesgo de brotes y de formas graves de la enfermedad, por lo que recomendó sostener los sistemas de alerta temprana.

Frente a este escenario, el Ministerio de Salud decidió adelantar la campaña de vacunación antigripal 2026, con el objetivo de ampliar la cobertura antes del pico de circulación de los virus respiratorios. Desde la comunidad médica destacan que la vacunación -tanto contra la gripe como contra el dengue, cuando está indicada- es una herramienta clave para reducir las formas graves de la enfermedad y disminuir la presión sobre el sistema de salud.

Qué recomiendan los especialistas para prevenir el dengue y reducir los criaderos de mosquitos

El infectólogo Pablo Bonvehí, jefe de Infectología del Hospital Universitario CEMIC e integrante del Departamento Científico de la Fundación Vacunar, explicó que "la experiencia reciente en la región demuestra que los escenarios epidemiológicos pueden modificarse rápidamente". En ese sentido, remarcó que la vigilancia activa y la articulación entre jurisdicciones son fundamentales para detectar cambios en la circulación viral y evitar que los brotes se amplifiquen.

En paralelo, especialistas recuerdan una serie de medidas clave para reducir la presencia del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue:

Eliminar recipientes que acumulen agua en patios, balcones o jardines.

Limpiar canaletas y desagües para evitar estancamientos.

Mantener tapados los tanques de agua y cisternas.

Cambiar con frecuencia el agua de floreros y bebederos de mascotas.

Utilizar repelentes y mosquiteros, especialmente en zonas con mayor circulación del mosquito.

Cuáles son los síntomas del dengue y cuándo consultar al sistema de salud

Los especialistas también recomiendan consultar de manera temprana ante la aparición de síntomas compatibles con dengue, ya que un diagnóstico oportuno permite reducir el riesgo de complicaciones.

Entre los síntomas más frecuentes se encuentran:

Fiebre alta repentina

Dolor muscular y articular intenso

Dolor de cabeza, especialmente detrás de los ojos

Sarpullido o erupciones en la piel

Cansancio o malestar general

Ante la presencia de estos signos, se recomienda acudir a un centro de salud y evitar la automedicación, especialmente con antiinflamatorios, para facilitar el diagnóstico y el seguimiento médico adecuado.