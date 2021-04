El presidente, Alberto Fernández, dijo hoy que no le "importa" el resultado de las próximas elecciones legislativas, sino que "no se muera más gente por la pandemia" de coronavirus, y criticó las "barrabasadas" de algunos dirigentes de la oposición acerca de las medidas de contingencia para contener los contagios.

"Si tengo que perder una elección por esto, la pierdo, pero quiero dormir en paz. Dicen que estoy haciendo esto para evitar las PASO. Por favor, ¿cómo alguien puede pensar semejante barrabasada?", se preguntó el jefe de Estado en declaraciones a Radio con Vos.

.

Y agregó: "Escucho a los imbéciles que dicen los contagios son una solución política. Hay que ser un imbécil profundo o muy mala persona. Hay que ser muy miserables para decir" que las medidas tienen una vinculación electoral, reiteró.

"Cuando se escriba la Historia, quiero que pongan que estuve del lado de los que cuidaron a los argentinos", añadió el jefe de Estado.

Fernández siguió diciendo: "Ayer leía a un imbécil que me llamaba dictador. ¿Cuál es la dictadura que ejerzo? ¿Cuidar a la gente? Escucho otros imbéciles que dicen que los contagios son una solución política. ¿Alguien piensa que el que gobierna un país gana con la cantidad de contagiados?", se preguntó.

.

"Después, que digan lo que quieran y que hablen con la brutalidad con la que hablan y mientan como mientan. A mí, a esta altura no me importa. No me importa el resultado de una elección: me importa que la gente deje de contagiarse y morirse en una pandemia que está en el mundo entero", sostuvo.

El mandatario, en tanto, opinó que "los contagios" más masivos de coronavirus "ocurren en el transporte público y las reuniones sociales", por eso decidió restringir esas actividades, tal como anunció anoche en un mensaje al país.

"Hay que evitar toda reunión social porque es donde ocurren los contagios. No en las fábricas ni en las escuelas, sino en el transporte público y las reuniones sociales", afirmó.

Fernández, por su parte, advirtió que "si la cosa se pone peor y la sociedad no reacciona", propondrá medidas de control en conjunto a los gobernadores provinciales.

.

Consultado sobre la relación política que mantiene con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, comentó: "No siento que hayamos tenido diferencias".

Por el contrario, señaló que coincidieron en que la "circulación nocturna tiene un efecto perjudicial" en el crecimiento de los contagios de coronavirus.

"Traté de que estemos de acuerdo todos para que se cumpla. Necesito estar de acuerdo con los gobernadores", dijo el Presidente.

Y finalizó: "Yo en esto me quito el traje del Presidente. Acá me visto de ser humano porque no es sólo gente grande que se enferma y muere. No me es grato ver chicos contagiados" de coronavirus.