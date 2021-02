El presidente Alberto Fernández sostuvo este viernes que “sin salud, no hay presente, y, sin educación, no hay futuro”, al clausurar este mediodía la reunión del Consejo Federal de Educación que se desarrolló en la residencia de Olivos, en la que se analizó el regreso de las clases presenciales con protocolo en todos los niveles educativos del país, en el contexto de la pandemia.



“Volver a clase esta vez no tiene las características de un día de marzo cualquiera, es volver a clase llenos de cuidados, preservando la distancia y la cercanía de docentes y alumnos, y priorizando a la salud de los docentes, a quienes debemos ayudar en su vacunación lo antes posible”, afirmó el Presidente, acompañado por el ministro de Educación, Nicolás Trotta.



En su mensaje ante los ministros de Educación de todas las jurisdicciones, el primer mandatario consideró: “Nada es más importante para nosotros que la salud y la educación de los argentinos, porque sin salud no hay presente y sin educación no hay futuro”.

En ese sentido, Fernández sostuvo que “la riqueza de las sociedades hoy en día no se mide por las riquezas naturales que un país tenga sino por la inteligencia que se logra desarrollar”.y una sociedad que desarrolla la inteligencia a través de la educación es una sociedad que tiene una posibilidad de avanzar a pasos agigantados”, remarcó.Además, agregó: “La educación de nuestros chicos es el futuro de ellos, es el futuro de nuestra patria”. El Presidente se refirió en estos términos durante la

Del encuentro participaron también representantes de los sindicatos nacionales docentes, de Unicef y de Naciones Unidas.



Durante la reunión, se trabajó en el proceso de retorno a las clases presenciales en todo el país según la situación epidemiológica de cada región y bajo condiciones de seguridad sanitaria que garanticen el cuidado de la salud de la comunidad educativa y la implementación de los protocolos aprobados, según consignaron desde Presidencia mediante un comunicado.



El Consejo Federal de Educación ratificó que las clases iniciarán en todos los niveles obligatorios y modalidades en las fechas fijadas en el calendario escolar de cada jurisdicción bajo cualquiera de las formas de escolarización, sea presencial, no presencial o combinada.