Producir, producir

Dos advertencias: una del gobierno a los que analizan las paritarias, solicitándoles que no pidan más del 30%, y otra de los propios gremios indicando que menos “de eso” no solicitarán. Luego de largas conversaciones mantenidas en la Casa Rosada y en Olivos, muchas de ellas reservadas, y a las que asistieron el gobierno, trabajadores y empresarios, se llegó a una línea de coordinación, no para definir soluciones, sino para encarar una acción que establezca un entendimiento clarificado de cuánto debe ganar un obrero aceptado para estos tiempos.

El gabinete económico y social, mostrando diferentes guarismos que puedan ser la solución, esperan ahora que las cosas resulten. “Lo que no dejaremos es que surjan guarismos que terminen en perjuicio del trabajador y concluyan con un sueldo, como el de ahora, que alcanza para una familia tipo a 54.000 pesos por mes, cifra que no puede soportar ningún grupo humano, existiendo una falta de control absoluta en los precios que aumentan todos los días”, declaró una voz autorizada de la CGT. Al principio se está culminando la preparación de un decreto o de un proyecto para que se ponga en vigencia de una vez por todas al Consejo Económico y Social. El presidente Fernández hace pocos días en Davos hizo el anuncio de esta iniciativa para buscar entendimiento de las diferentes áreas de la producción y su relación directa con el resurgimiento de la producción.

En 1946

Durante una charla que Crónica mantuvo con sectores de la producción y la tecnología se recordó aquel 1946 cuando Juan Perón ejercía por primera vez como mandatario de la República, se comentó aquel amplio debate de coincidencias del gobierno, los trabajadores y los empresarios. Allí se escuchó la voz clara y persuasiva del general Perón, quien aludía a la forma en que se debían encarar los incrementos salariales, sin dañar a ninguno de los sectores.

Allí el entonces Presidente -el que escribe estuvo presente entre el grupo de periodistas- habló de la decisión de apoyar todo espacio de producir, producir y producir. Se buscaba un entendimiento que fijara el propósito de todos los sectores: lograr agrandar las premisas de un país con responsabilidad de trabajo y un bolsillo “feliz” para los trabajadores, pero “consagrado al rendimiento común y colectivo, cuya finalidad directa era ganar más pero dentro de los postulados de una buena imagen de consolidación futura y dejando de lado cualquier estridencia de conflicto”. De allí que se espera de parte del gobierno una definición favorable para todos, precisamente con la letra de persuasión que se habló en aquella circunstancia.

Se desvivió en elogios

Así fue. Durante su discurso en Davos el presidente Fernández elogió el trabajo que realiza la jefa del FMI y los pronósticos alentadores que ofrece en cada frase para que la Argentina llegue a un acuerdo. Aludió a cómo se va recuperando la Argentina y a buscar un avance en las negociaciones que podría consolidarse en mayo próximo. “Parece entendernos mucho mejor”, dijo y destacó los 4.500 puestos de trabajo y movimientos económicos y sociales “muy alentadores”.

Lo que sí se estableció es una línea de verdades donde la Argentina dejó bien sentado el propósito de no aceptar ningún ajuste ni reajuste; la negociación será teniendo en cuenta responsabilidades de los dos sectores. Como dijo el ministro Guzmán, “ha llegado el momento de dilucidar cómo se fijan los lineamientos futuros de este acuerdo dentro de un clima de buena voluntad”. Las negociaciones se realizan entre Fernández y Kristalina Georgieva. Casi “a diario” mantienen contacto comunicacional.

35 por ciento

En Olivos se habló del acuerdo de Comercio, que preside Armando Cavalieri, que, con mejoras anteriores, alcanza ahora a un sueldo básico de más de 60.000 pesos. De esta manera se observa que las paritarias van a ir alcanzando un guarismo aceptable en este momento en que la inflación crece y puede alcanzar este mes, sorprendiendo a todos, a un 4%.

Precisamente en el gabinete económico se ve con gran preocupación este salto en las cifras, al mismo tiempo que estas alteraciones, que, como siempre, vuelven a golpear en los bolsillos de los laburantes. Justamente otro grupo que busca incrementar sus sueldos es el sindicato de bancarios. Sin embargo, comentaron que existe un clima más aceptable para poder acordar entre los diferentes sectores que están negociando.

Joyitas informativas

Hay muchas noticias y algunas joyitas que no se pueden perder. A veces la mayoría falla y, claro, el olvido también lleva a la equivocación. El otro día en un canal de cable se recordó aquello de “el hijo doctor del zapatero”, recibido en épocas en que el hijo de un trabajador era imposible que se recibiera de médico porque no podía ingresar a la universidad. En 1946, durante la primera presidencia de Perón, los trabajadores podían decirlo a tambor batiente, porque los padres podían enviar a sus hijos a la universidad. Fue la primera vez, como también que los chicos que nunca habían visto el mar pudieron hacerlo gracias a las vacaciones que el Estado brindaba. Pero seguramente un hombre no puede tener en mente todas las medidas. El otro día un representante de la pantalla chica equivocó aquel momento y lo adjudicó al gobierno de Néstor Kirchner. Uno que vivió aquel momento, hace más de 70 años, clarificó el panorama sin dejar de mencionar hechos sumamente populares estructurados por el gobierno de Kirchner.

Otra noticia: recordamos la creación de Apera, entidad que agrupa a más de 250 periodistas a todo el país. Es un organismo periodístico absolutamente federal y que difunde noticias de todos los sectores de cada provincia. Fernando Néstor Ramírez, la preside y la integran profesionales de la Casa Rosada, el Congreso, el Ministerio de Economía y otros sectores públicos.

Dos candidatos al Congreso nacional: Matías Lammens y Leandro Santoro. Dos personalidades de talento para representar a vastos sectores de la población dentro del Frente de Todos. Se escuchó esto por el lado de Macri: el ex presidente se incorpora a la FIFA y se abre de competencias políticas. “Que se dedique al fútbol”, le dijeron desde lejos. A algunos les llega su final político. Aquí terminan las perlitas reservadas. Hasta el domingo.

