Ante los principales empresarios del país que participan del Coloquio de IDEA en Mar del Plata, el presidente Alberto Fernández exhibió las cifras positivas de la economía, de la producción y de la industria que "se encuentra en su mayor nivel de actividad en seis años" y aclaró respecto al lema propuesto en el evento "Ceder para crecer" que "ceder no es perder, no es entregar, es no resistirse, volverse más gentil y compasivo".

En clara referencia a la puja distributiva que actualmente mantiene a los salarios por debajo del crecimiento sostenido de los precios, Fernández agregó en el cierre del evento que “consolidar el descenso de la inflación para garantizar una mejor distribución del ingreso”.

Alberto Fernández aseguró que que el gobierno de Mauricio Macri “fue una gran desilusión y dejó una economía desarticulada”.

"Sobre la discusión de cómo vemos al país: ¿es el vaso medio vacío o es el vaso medio lleno? -se preguntó-. Venimos de un tiempo muy difícil pero podemos mirar al futuro con mucho optimismo por lo que pudimos hacer", anticipó y exhibió cifras alentadoras de la economía.

Para Fernández, Argentina “es una sociedad con cicatrices que no debe volver a lastimarse”, y consideró que para “muchos seré débil pero soy el que enfrentó a la pandemia, la negociación con el FMI, consiguió las vacunas y afrontó las consecuencias de la Guerra” entre Ucrania y Rusia.



El jefe de Estado subrayó, además, los valores institucionales que defiende su gobierno en el encuentro que tiene lugar en "La Feliz" y que reúne también a economistas, funcionarios, dirigentes sindicales y ex funcionarios del gobierno de Cambiemos (hoy Juntos por el Cambio).

Alberto Fernández, en clara comparación con la gestión del macrismo, destacó que durante su administración no hubo prácticas de espionaje, no se utilizaron a los organismos oficiales para presionar a los empresarios ni se pidieron contrapartidas para la contratación de obras públicas. "Alguien los mandó a espiar en mi gobierno o usó la Afip en su contra? - interpeló el mandatario nacional desde el escenario- la respuesta de todos sé que es ´no´".

Mirando a los empresarios también propuso: "Debemos convertirnos en embajadores de nuestra patria, no en detractores. Cuando la maltratamos, alejamos a aquellos que puedan volver la mirada sobre el país. No perjudicamos a un Gobierno, sino a Argentina", aseguró.

Del Coloquio 58 del Instituto para el Desarrollo Empresarial de la Argentina (IDEA), en Mar del Plata, participaron más de 900 personas. Allí el jefe de Estado sostuvo que "la PyME es la mayor generadora de empleo en la Argentina, sostiene el 80% del empleo, con lo cual hay que cuidarla con el apoyo del Estado y con políticas activas que incentiven su desarrollo".