El presidente Alberto Fernández encabezó un acto en la localidad bonaerense de Villa Ballester (del partido de San Martín), en el que entregó 1.000 netbooks a estudiantes de colegios secundarios, en el marco del programa Conectar Igualdad. Junto a él estuvo el ministro de Educación, Jaime Perczyk.

El mandatario aprovechó la ocasión para formular un fuerte llamado a la construcción de una Argentina en base a la diversidad, “que no discrimine” y en la que “el odio sea una palabra que no se pronuncie más”.

"En la historia del mundo los jóvenes revolucionaron una y otra vez al mundo y lo hicieron pensar. Les pido que me ayuden como jóvenes a que la Argentina entienda la necesidad de cambiar, de respetarnos, que entienda que estamos hartos de la violencia, que nos necesitamos y que podemos vivir en la diversidad", dijo a los estudiantes que lo escuchaban en el predio de la Sociedad Alemana de Gimnasia.

EN VIVO | El presidente Alberto Fernández (@alferdez) encabeza el acto de entrega de netbooks del programa #ConectarIgualdad. https://t.co/a9SMGSZGiE — Casa Rosada (@CasaRosada) September 7, 2022

"Les hablo porque sé que saben de lo que hablo. Ustedes conviven con sus compañeros, con los que piensan distintos. Son los que no hacen discriminación al género de su compañero, compañera y compañere. Ayúdenme a construir esa Argentina, es la que nos hace falta, necesitamos de todos ustedes", agregó.

El llamado estuvo relacionado con el clima de violencia política que se instaló en el país y que culminó con el atentado contra la vicepresidenta Cristina Kirchner. En ese marco, el gobierno lanzó una campaña tendiente a terminar con los “discursos de odio” en la sociedad.

Entrega de netbooks del programa Conectar Igualdad: qué dijo Alberto Fernández

El Presidente hizo, además, una fuerte defensa de la educación pública y en particular del programa Conectar Igualdad, iniciado en 2010. "Que un chico, una chica, un chique no pueda estudiar porque no cuenta con una computadora, es postergarlo", afirmó el jefe de Estado.

“Sé que vivimos un tiempo de desaliento y que los jóvenes están descreídos, les cuesta pensar en su futuro. Pero algunos creemos que hay que pensar en esos jóvenes y garantizarles un mejor futuro. Para eso, estudiar y conocer, el desarrollo científico y la tecnología son pilares centrales para el ser humano", sostuvo Fernández.

Además de entregar las notebooks, desde el Ministerio de Educación informaron que trabajan para para garantizar el servicio de Internet en las aulas y su disponibilidad para todas las escuelas de gestión estatal, con el objetivo de alcanzar al 90% de los estudiantes del país al finalizar el presente ciclo lectivo.