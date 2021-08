Fuerte cruce entre Alejandro Fargosi y Myriam Bregman. Resulta que el primero publicó en su cuenta de Twitter un meme en el que hacía referencia a la actual legisladora porteña. Hasta aquí nada raro, pero resulta que el texto estaba cargado de antisemitismo, por lo que debió eliminarlo y le llovieron las críticas. El propio Alberto Fernández salió a "bancar" a la dirigente política.

El tuit contenía una foto de “la rusa” en la que se podía leer en tono irónico, “´no canto el himno porque no me representa y porque soy de izquierda´, Myriam Bregman, militante judía del frente de izquierda”. Arriba de esta suerte de collage, escribió: “¿Vos votas estas ideas?".

Este fue el tuit de la polémica :

El posteo antisemita de Alejandro Fargosi contra Myriam Bregman.

Por supuesto que las reacciones de los usuarios no fueron para nada felices, lo que hizo que el letrado optara por borrar esa publicación. Sin embargo, la gente, bastante despierta, ya le había hecho una captura de pantalla, por lo que se viralizó rápidamente. Para muestra un botón, la legisladora en esta noche de lunes, fue tendencia en Twitter.

Recordemos que Fargosi está identificado con la derecha argentina, pertenece al partido Valores para mi País y fue parte del Consejo de la Magistratura entr. 2010 y 2014.

Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por @fargosi. Mi solidaridad con @myriambregman, una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto. pic.twitter.com/Sz6bZrTrul — Alberto Fernández (@alferdez) August 24, 2021

Por su parte, Bregman realizó su descargo en Radio 10, donde afirmó primero que “yo no dije eso”, en referencia a la frase que el meme le atribuía. Luego señaló que "la idea que quieren transmitir es esto de militante judía, es de un antisemitismo profundo", por parte de "un profesor de la Facultad de Derecho y que fue miembro del Consejo de la Magistratura".

"No voy a naturalizar que me digan militante judía en tono despectivo por mi apellido y mi origen familiar", señaló la dirigente del FIT, y subrayó que "no hay que naturalizar estas cosas, hay que repudiarlo profundamente”.

Myriam Bregman busca renovar su banca como legisladora porteña en las Elecciones 2021 por el Frente de Izquierda Unidad.

Los comentarios en la red del pajarito no fueron muy variados, ya que en su mayoría defendieron a capa y a espada a la también activista. “No voy a decir nada, pero la judeofobia y antisemitismo de Fargosi me parece preocupante”, escribió un usuario, “toda mi solidaridad con Myriam Bregman tras el comentario antisemita de Fargosi: "judía de izquierda" que "no canta el himno argentino". Muy facho, horrible”, redactó otro.

Alejandro Fargosi fue miembro del Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014.

Todo el revuelo generado llevó a que el abogado saliera a disculparse públicamente y nuevamente eligió Twitter para hacerlo: "Siempre se aprende algo. Hoy aprendí que si se usa un flyer ajeno, algunos creen que se avala todo lo que dice. Es lógico. Borré un tweet porque ese flyer podía interpretarse como antisemita, algo que ni siquiera puedo concebir ni ser. Pido disculpas a quienes pude haber ofendido", manifestó.

¿Qué dijo Alberto Fernández sobre el posteo antisemita contra Myriam Bregman?

El presidente tampoco quiso quedarse afuera y defendió a quien aspira a renovar su banca en la Legislatura Porteña para otro mandato. "Con profundo pesar he leído las expresiones antisemitas vertidas por Fargosi. Mi solidaridad con Myriam Bregman , una dirigente política luchadora, merecedora de todo respeto", comentó al respecto el jefe de estado.