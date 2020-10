El presidente Alberto Fernández destacó este martes como "muy valiosa" la carta que publicó el lunes la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y dijo que su contenido expresa un "fuerte compromiso" con el Gobierno.



"Yo leí la carta y me gustó; la sentí como un respaldo porque, contrariamente a lo que muchos creen, Cristina ha sido muy generosa conmigo en muchos conceptos y yo lo valoré así", dijo el mandatario en una entrevista que concedió a la radio FM Metro 95.1.



Se refirió de esta manera a la misiva publicada por la Vicepresidenta, titulada: "27 de octubre. A diez años sin él y a uno del triunfo electoral: sentimientos y certezas".

"Es una carta de fuerte compromiso, en la que rescata la condición dialoguista del Gobierno. Es una carta valiosa, en un momento muy especial para Cristina. Ella en esta época no la pasa bien nunca", dijo el mandatario en referencia al aniversario de la muerte de Néstor Kirchner, de la que este martes se cumplen 10 años.



Además, destacó que la publicación tiene "conceptos realmente elogiosos, generosos, afectuosos para conmigo, y habla del contexto en el que el Gobierno está gobernando, que es particularmente difícil por la pandemia".



"Ella dice que no puede entender las imputaciones permanentes que los medios hacen sobre mí", aseveró el mandatario.



Consultado en particular sobre el párrafo en el que la vicepresidenta se refiere a los "funcionarios que no funcionan", el Presidente explicó que "no está dirigido a mí sino a los que critican permanentemente".

"Ese párrafo donde habla de ´funcionarios que no funcionan´ o ´aciertos y desaciertos´, no está dirigido a mí sino a los que critican permanente. No sé cómo leen las cartas", consideró el mandatario.En la misma línea, añadió: " El tema central de ese párrafo es dejar al descubierto que hay sectores de la sociedad que no soportan que el Gobierno sea peronista, y ella dice 'son tan impiadosos con Alberto como conmigo'. Esa es la lectura correcta, no sé cómo pueden deducir las cosas que deducen".Por otra parte, el mandatario añadió que la misiva muestra un "fuerte compromiso de Cristina" y "rescata la característica dialoguista del Gobierno". Además, lamentó que "acá se construye la idea de que ella gobierna y ella tiene que salir a decir que eso no es así".

Por otra parte, Fernández destacó que "lo que pasó en IDEA es cierto" en referencia al 56to. coloquio empresarial -realizado en forma virtual el 14 de octubre pasado-mientras se desarrollaba su presentación."Ellos se disculparon", contó Alberto y agregó que "hay parte del empresariado que actúa así"."Igual quiero aclarar que no hubo dos mil mensajes en contra, sino dos o tres" y que fueron "de algunos que no piensan como nosotros, y están muy ligados al gobierno anterior", puntualizó el mandatario.

En ese sentido, añadió: "El llamado al diálogo de Cristina es el que todos los días hago yo".



Además, dijo que, "cuando ella habla de antiperonismo, lo que busca es que reflexionen sobre el sentido de dialogar, si cuando me siento a hacerlo, termino maltratado por un grupo de personas".



Fernández sostuvo además que, cuando la vicepresidenta "habla de un nuevo contrato social, habla de estas cosas" y que "durante todo el tiempo que presentó (su libro) ´Sinceramente´ , ella lo explicó".