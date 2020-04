El presidente Alberto Fernández resaltó este martes la tarea del sindicalismo en la lucha contra el coronavirus, elogió al gremialista Hugo Moyano, a quien definió como un "dirigente ejemplar", agregó que el "problema de la Argentina son los que especulan" y aseguró que "las mejores sociedades son las solidarias".



"El esfuerzo de los empresarios es no dejar a la gente sin trabajo y digo que lo peor que podemos hacer en este momento es dejar sin trabajo", declaró Fernández, quien advirtió además que "durante mucho tiempo nos quisieron hacer creer que el problema de la Argentina eran los políticos y los sindicalistas".

.



Luego de recorrer el sanatorio Antártida que el gremio de los camioneros puso a disposición del gobierno bonaerense para enfrentar la pandemia del coronavirus, Fernández insistió con que, "a veces el sindicalismo, como la política, está tan maltratado, tan vapuleado", pese a que "hace estas cosas (por la inauguración del sanatorio) y esto hay que decirlo claramente".

"Estoy recibiendo apoyos como éste, que quiero dimensionar adecuadamente: estas son 330 camas que tienen capacidad de convertirse para terapia intensiva y esto lo hizo un sindicato", apuntó.

Durante la recorrida, en la que estuvo acompañado por Moyano, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, entre otros, Fernández resaltó el desempeño sindical del dirigente camionero y recordó cuándo "se puso a trabajar codo a codo" durante el gobierno de Néstor Kirchner para "darle trabajo a los que no tenían y garantizarle a los que sí tenían".



"Tienen un padre que es un dirigente ejemplar; los empresarios no lo quieren porque cuida a los suyos", expresó el jefe de Estado, al dirigirse a los hijos de Moyano, Pablo y Facundo.



El sanatorio, ubicado en el barrio porteño de Caballito, cuenta con 300 camas y, según contó el Presidente, posee tecnología y aparatología de alto nivel, además de haber sido el lugar donde nació Fernández, quien mañana cumplirá años.

La palabra de Moyano tras los elogios

"La buena relación (con Alberto Fernández) no es de ahora, siempre tuve una buena relación con él", dijo Moyano, quien se cuidó de mantener la preventiva distancia con los trabajadores de prensa que lo frenaro en la puerta del sanatorio al concluir la visita del mandatario nacional para la flamante inauguración.



En tanto, dijo que el Presidente siempre lo consulta y que "muchos" lo "confunden" y "creen que no puedo ser bueno porque soy morocho, feucho y laburante".



"La bondad se lleva adentro", dijo, y agregó que estaba seguro que el empresariado "va a hacer todo el esfuerzo necesario" y que iba a "responder bien" al pedido del Presidente de no despedir personal durante este período de cuarentena.



"No tenemos salida, el empresariado tiene que entenderlo, sino va a ser peor, no para ellos, sino para todos", completó.