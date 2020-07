El presidente Alberto Fernández participará el próximo jueves del acto central del 204° aniversario de Declaración de la Independencia de la República Argentina, que se realizará en Tucumán a través de videoconferencia, a causa de la pandemia de coronavirus (orthocoronavirinae).



Los actos conmemorativos, sin público comenzarán hoy a las 23, con una Gala que tendrá lugar en el Teatro San Martín y se transmitirá por el canal de YouTube del Ente Cultura de Tucumán y el Canal 10 provincial, indicaron en la pagina web de Comunicación Pública del Gobierno provincial.



Luego, como todos los años, se realizará una vigilia en la Casa Histórica, donde se entonará el Himno Nacional y estarán presentes el gobernador de Tucumán, Juan Manzur junto a un reducido grupo de autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros.

La transmisión de la vigilia será por los canales de aire, en tanto que mañana a las 9.30 tendrá lugar el Solemne Te Deum, presidido por el arzobispo Carlos Sánchez, del que participará también un reducido grupo de autoridades, encabezados por el gobernador Manzur, y su esposa, Sandra Mattar Sabio. . Por último, a las 11 se desarrollará el acto central vía videoconferencia, desde el tercer patio de la Casa Histórica. que tendrá una transmisión en directo con Nación y que el Jefe de Estado, encabezará desde la Residencia presidencial de Olivos, informaron fuentes oficiales.



Los actos y celebraciones se concretarán mañana en las distintas provincias sin convocatorias masivas de público a raíz de la pandemia de coronavirus, mientras los gobernadores participarán de la videoconferencia, en la que Alberto Fernández brindará el mensaje oficial por el Día de la Independencia, a través de las redes sociales, con transmisión abierta para los medios de comunicación.



A raíz de las medidas de prevención por la pandemia, esta vez no será posible que los festejos se realicen en la Casa Histórica de Tucumán, donde en 1816 se firmó el acta independentista, por lo cual solo el gobernador Juan Manzur, el vicegobernador Osvaldo Jaldo y el intendente Germán Alfaro estarán presentes en la ceremonia local que se transmitirá por el canal oficial y por youtube.



De esta manera, los tradicionales festejos que se desarrollarán mañana en Tucumán se harán "de la forma más cuidadosa posible, tratando de que la gente los pueda disfrutar desde sus hogares" ante la "situación inédita e histórica" generada por la pandemia de coronavirus. .

Así lo explicó la directora del Museo de la Casa Histórica de la Independencia, Cecilia Guerra, e informó que trabajaban para que sea "un acto emotivo, en medio de esta normalidad tan extraña" que impone el distanciamiento social.



"Sabemos que el 9 de Julio moviliza mucho a los tucumanos porque les gusta asistir a estos actos, pero como este año no podrá ser así, les pedimos que no asistan a la puerta del museo porque tenemos que cuidarnos entre todos", instó en declaraciones a la prensa local.



Desde hace muchos años, Tucumán es declarada capital del país todos los 9 de Julio y los actos por la Declaración de la Independencia cuentan con la presencia del Presidente o en su defecto del vicepresidente, algo que esta vez no será posible debido a la pandemia.