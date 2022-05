"Encaminaría la conducta de los jóvenes en el país". Con ese argumento, la diputada provincial de Santa Fe, Amalia Granata, se mostró a favor de volver a implementar el Servicio Militar Obligatorio en la Argentina. Su propuesta generó fuertes repercusiones y este martes fue el turno del ex teniente coronel Aldo Coronel, que rechazó la idea de la legisladora. Así lo hizo en una entrevista con Chiche Gelblung por Crónica HD.

"A los jóvenes hay que darles escuela, universidad y empleo. Que me diga Amalia Granata quiénes son los amigo. y los enemigos, cuál es la hipótesis de conflicto y cuál el plan de campaña, y después le digo si hace falta o no el Servicio Militar Obligatorio", expresó Rico.

El ex militar, que hace 35 años lideró los levantamientos carapintadas contra el gobierno de Raúl Alfonsín, explicó las razones por las que está en contra de la obligatoriedad del entrenamiento militar. "No me gusta, hoy los ejércitos son profesionales. Las Fuerzas Armadas no son reformatorios, están para otra cosa. Ese es un problema del Estado", opinó.

En un mensaje a los dirigentes políticos del país, Rico pidió que "pongan a funcionar las escuelas y hagan lo mismo con la economía para que haya empleo". Y luego insistió: "Entonces, no van a tener que pensar en las Fuerzas Armadas para solucionar los problemas".

"La dirigencia política argentina ofende la inteligencia del pueblo. Hagamos las cosas con seriedad", reclamó el ex intendente de San Miguel.

Al hacer un repaso de la historia del Servicio Militar Obligatorio, Rico recordó que "se pasó de los 20 a los 18 años, porque los ciudadanos decían que les cortaban la carrera universitaria". Y enseguida agregó, tras referirse al crimen del soldado Omar Carrasco: "Se terminó en 1994, porque hubo un delito en un cuartel, otra barbaridad".

Servicio Militar Obligatorio: qué dijeron desde el gobierno

El ministro de Defensa, Jorge Taiana, calificó este martes de "despropósito" la idea de reinstaurar el Servicio Militar Obligatorio y afirmó que en la actualidad "ser soldado es elegir una profesión", al destacar el modelo de alistamiento voluntario de tropas que rige en las Fuerzas Armadas.

"El conscripto, 'la colimba' terminó con el caso Carrasco porque era ya un sistema fuera de moda", señaló Taiana en declaraciones radiales. "No hay que confundir. Una cosa es el soldado voluntario que busca una profesión y se capacita. Eso no tiene nada que ver con el viejo servicio militar que se parecía más a una leva en la cual los conscriptos quedaban sin derechos", agregó.

