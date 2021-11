Nito Artaza, militante de la UCR visitó los estudios de Crónica HD y dialogó con Tomás Mendez y Ernesto Hadida. El actor y humorista analizó el panorama político actual y opinó sobre Cristina Kirchner, a quien la definió como una persona inteligente.

"Yo soy un pequeño empresario teatral pero me apasiona la política. Mi posición siempre ha sido que el Fondo Monetario Internacional ha sido corresponsable de la deuda, lo reconoció la oficina de evaluación independiente del Fondo cuando nosotros como ahorristas presentamos en aquel momento el pedido de evaluación ya en la crisis del 2001 y ahora también. Me parece apasionante inclusive escuchar a los sectores de izquierda", comenzó.

"A mí me preocupa más escuchar a otros sectores anarco-liberales o el propio gobierno neoliberal que gobernó antes. Pensar a veces que los jóvenes puedan seguir a gente que no tiene una política ambiental en este momento en el mundo. Ahora sí tenemos que darnos cuenta de que me parece que hay un poder real en el mundo y después un poder formal, que somos los que elegimos pero que tiene que representar al ciudadano común", agregó.

La posición del Gobierno tras los resultados de las PASO 2021

El político aseguró que la oposición tuvo un buen resultado en las urnas por la pandemia que bajó todos los PBI del mundo y no solo de Argentina. “Acá parece ser que los gobiernos muy serios, liberales, son los que contraen deudas y después la población a través de los gobiernos que expresan mayor popularidad con políticas expansivas terminan pagándole a los organismos multilaterales la deuda que la contrajeron otros y que hoy no tienen mucho argumento para decir 'Votenos a nosotros'. Si yo fuera a hacer un espectáculo en Mar de Plata le pondría'Sé lo que hiciste el gobierno'”, explicó con ironía.

.

Por otra parte, Nito le dedicó elogios a la vicepresidenta y su visión. “Cristina Fernández me parece una persona inteligente que tiene una gran representación, eso es indudable. A mí me ha tocado ser oposición del kirchnerismo en su momento siendo senador. Uno puede tener alguna cierta diferencia, sin embargo yo en este momento estoy dentro de ese espacio a través del Frente Renovador y le tengo mucho respeto. Ella tira conceptos que son muy claros o seguimos las políticas neoliberales volviendo para atrás o seguimos políticas expansivas que puedan generar desarrollo en la Argentina”.

Finalmente, analizó el impacto de los resultados de las PASO 2021 y las generales de noviembre. “Si después de una pandemia tan grande este gobierno pierde dos a uno o empata dos a dos, tiene todo el segundo tiempo ampliamente. A mí me da la impresión de que la gente está entendiendo que lo que ha pasado es una pandemia terrible. No hay que ponerle tanto dramatismo. Cualquier gobierno puede perder o ganar esta elección y después ganar el gobierno”, sentenció Artaza.