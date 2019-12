El ex ministro de Justicia nacional Julio Alak y el ex viceministro de Seguridad Sergio Berni serán los ministros de Justicia y Seguridad, respectivamente, del próximo gabinete del gobernador bonaerense Axel Kicillof, que también contará con un "Ministerio de las Mujeres, políticas de género y diversidad sexual", se informó oficialmente.



El próximo jueves jurarán los 13 ministros de Kicillof en la provincia de Buenos Aires, 6 de los cuales son mujeres, en una ceremonia que se realizará en el Teatro Coliseo de La Plata, un día después de su asunción como gobernador bonaerense.



Se informó oficialmente en un comunicado del Frente de Todos que Carlos Bianco (43), Doctor en Desarrollo Económico de la Universidad Nacional de Quilmes, será jefe de Gabinete, y que la senadora provincial Teresa García ocupará el estratégico Ministerio de Gobierno.



Federico Thea (36), rector de la Universidad Nacional de José C. Paz, será secretario general, mientras

Augusto Costa (44), ex secretario de Comercio Interior y actual gerente de Control de Gestión del Sector Público No Financiero de la Auditoría General de la Nación (AGN), será el próximo ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica.



Pablo López (42), licenciado en Economía y doctor en Ciencias Sociales (UBA), estará a cargo del Ministerio de Hacienda, en tanto Javier Rodríguez (48), doctor en Economía, será el ministro de Desarrollo Agrario.



Agustina Vila (39), licenciada en Ciencia Política, será la titular de la Dirección General de Cultura y Educación, y el ex ministro de Salud de la Nación Daniel Gollán ocupará ese ministerio a nivel provincial.



En la cartera de Seguridad asumirá Berni y Alak lo hará en Justicia y Derechos Humanos, mientras que a cargo del Banco Provincia estará Juan Cuatromo y en la Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA), Cristian Girard.



En el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad estará Fernanda Raverta (43), ex diputada provincial y nacional y ex candidata a intendenta de General Pueyrredón, y en el Ministerio de Infraestructura asumirá Agustín Simone (41), licenciado en Administración.



Mara Ruíz Malec (34), licenciada en Economía y con un posgrado en Desarrollo Económico, estará a cargo del Ministerio de Trabajo, mientras al frente del Ministerio de Comunicación Pública fue designada Jessica Rey, licenciada en Comunicación Social y docente de la Universidad Nacional de La Plata.



Estela Díaz (56), secretaria de Género de la CTA e integrante del Comité de las Mujeres de la Confederación Sindical Mundial Docente, será la titular del flamante Ministerio de las Mujeres, Política de Género y Diversidad Sexual.