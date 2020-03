@alegalloinfo

Los palabras del presidente Alberto Fernández en relación a los “miserables” que tratan de apurar el fin de la cuarentena preventiva y obligatoria para preservar la economía (que, de hecho ya está dañada no sólo aquí sino en todo el mundo) fue una molotov dentro del sector privado que por estas horas trabaja 24 horas on line y de manera virtual.



Habrá reunión en el Foro de Convergencia que preside Miguel Blanco y en la mesa chica de IDEA pero también están en llamas los directivos de la Unión Industrial, que conduce Miguel Acevedo, y donde Techint es uno de sus socios principales. El Ministerio de Trabajo dictó la conciliación obligatoria para que queden en suspenso los casi 1.500 despidos que pretendía instrumentar la poderosa siderúrgica. Fernández lo dijo clarito: “No lo voy a permitir”.

Los empresarios sostienen que ellos están ayudando a que no caiga la economía sosteniendo el trabajo de sus empleados.

Hasta ahora en un breve recorrido virtual que realizó Crónica entre algunos de los popes empresarios más poderosos, hay consenso en no salir a contestarle al Presidente aunque sus palabras cayeron pesadas y desde los escritorios de los CEOS ponen el acento en que no hubo recortes de sueldos en el sector público, como sí refieren hay esfuerzos desde el sector privado para sostener los puestos de trabajo y el pago de sueldos a pesar de que la actividad está parada. También hay preocupación por separar la paja del trigo y que los “vivos” no dejen pegado a todo el empresariado en esta pandemia porque cuando termine, entre los dueños de las empresas también habrá muchísimos cambios.

De hecho ya hay equipos de algunas entidades que estarían trabajando en conjunto con cuadros técnicos en la Nación, Provincia de Buenos Aires y Capital Federal para resolver las urgencias del día al día. Otras entidades como los laboratorios nacionales nucleados en CILFA armaron un fondo de 2 millones de dólares para donar equipamiento médico, según informaron a pharmabaires. Acciones que se replican en la provincias como en el Mendoza donde el Consejo de Empresarios mendocinos también donó respiradores.

Por supuest. estas acciones deslucen frente a la de otros referentes como la Confederación de Pymes Constructoras, que conduce Daniel Mafud, y que pide continuar con las obras porque “se realizan al aire libre” en lugar de pedir, por ejemplo, un programa de construcción de viviendas populares en barrios carenciados que emplee trabajadores de esos barrios. En fin, se vienen más tensiones para abrir una cuarentena en momentos en que todos coinciden, incluso en el mismo sector privado, en que lo peor del Covid-19 en la Argentina aún no se vio.