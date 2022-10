Cuando falta un año para las próximas elecciones presidenciales, el gobernador bonaerense Axel Kicillof envió este martes un mensaje al interior del Frente de Todos y manifestó su preferencia. "Cristina Kirchner es quien conduce el movimiento político más importante del país y tiene todas las condiciones para ser presidenta. En primera persona, a mí me gustaría", aseveró el mandatario provincial.

Kicillof consideró que "no es un momento de medias tintas" y coincidió con su ministro de la Comunidad, Andrés Larroque, que días atrás había reclamado "más kirchnerismo y no más moderación". Según el Gobernador, "hay un empuje que empieza a decir Cristina 2023, se nota", expresó en declaraciones radiales, aunque aclaró que "la decisión" va a estar manos de la ex jefa de Estado.

Kicillof se sumó a otros dirigentes del Frente de Todos que en los últimos días analizaron la carrera electoral hacia 2023. el lunes había sido el turno del diputado Máximo Kirchner, quien se refirió a la ex mandataria y dijo no creer que sea candidata en los comicios del próximo año. "Ha hecho un gran esfuerzo, el desgaste es muy grande en una presidencia", sostuvo el referente de La Cámpora.

“No debemos ser tibios en las discusiones sobre los modelos de país. Después veremos quién las expresa mejor en términos de candidaturas", aseveró Kicillof y se mostró esperanzado en una posible victoria de la coalición oficialista más allá de los resultados de la gestión: “El Frente de Todos no perdió. Creo que hay que arriesgar a perder para ganar”.

Elecciones 2023: Kicillof lanzó una advertencia sobre la oposición

Por otro lado, el Gobernador afirmó hoy que el ex presidente Mauricio Macri "rompió la economía y lo hizo con ganas", y alertó que que si Juntos por el Cambio se impone en las elecciones presidenciales de 2023 habrá "una revolución de los despidos".

"Ganaron y en esos cuatro años que gobernaron hicieron un desastre. Quieren hacer lo mismo, pero más rápido y más profundo. Si vuelven al gobierno en 2023 se viene la revolución de los despidos", señaló Kicillof. Y luego opinó que Macri "hizo campaña en el disfraz de Mickey" en los comicios de 2015, pero ahora "salió" del personaje y dice realmente lo que lo que piensa, como privatizar Aerolíneas Argentinas".

Por otro lado, Kicillof vinculó el intento de asesinato de Cristina Kirchner con sectores cercanos a Juntos por el Cambio, al recordar que Jonathan Morel, referente del grupo Revolución Federal que está detenido por incitación a la violencia y amenazas a la ex mandataria, "cobró 13 millones de pesos de la familia de Luis 'Toto' Caputo", ex ministro de Finanzas del Gobierno de Cambiemos.

"Atando el final con el principio, encontramos que el que hizo la guillotina que mostraron en Plaza de Mayo cobró 13 millones de parte de la familia del ministro de Economía de Macri, 'Toto' Caputo. Él no pagó por mesitas de luz. No existen las brujas. Esto es objeto de investigación judicial, pero estos hechos se sucedieron de una forma que todos conocemos", aseguró Kicillof.