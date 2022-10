Máximo Kirchner, diputado nacional del Frente de Todos, reveló que luego del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner le pidieron usar chaleco antibalas por cuestiones de seguridad, a lo que él negó porque si lo hacía “es porque no estamos funcionando bien como sociedad”. Luego, sentenció: “Dije que no porque no podemos resignar la manera de hacer política en la Argentina”.

El líder de La Cámpora detalló que recibió la recomendación de parte de los organizadores del acto del pasado 17 de octubre debido a los riesgos que hubiera podido correr tras el intento de magnicidio y a la evidencia de planes para terminar con su vida que, según la causa que investiga ese hecho, habrían sido ideados por quienes llevaron a cabo el ataque a la vicepresidenta del 1° de septiembre.

Durante una entrevista realizada este lunes por la mañana en El Destape Sin Fin, el legislador nacional contó cómo se enteró del hecho y hasta se permitió contar una intimidad sobre cómo decidieron manejar el tema con su esposa para cuidar a sus hijos pequeños.

“Me había ido tarde del Congreso a comer a la casa de unos buenos amigos, llegué y a los cinco o diez minutos me sonó el teléfono. Vi que era el secretario de Cristina pero dije, ‘lo atiendo en un ratito’ porque estábamos en medio de una charla. Entonces llamaron a otro teléfono y ahí me dijeron, ‘venite’. Habré llegado (a la casa de su madre) a las 10 de la noche, no me acuerdo”.

Después, relató cómo le explicaron a sus hijos lo que había pasado con la vicepresidenta y lanzó un dardo a quienes en su momento dijeron que el arma no era real: “Les agradezco porque ayudaron para que la madre de los nenes los convenciera de que era una pistola de juguete. Ayudaron para que mis hijos creyeran que no era tan grave la situación. La estrategia dio resultado porque, en el reciente cumpleaños de mi hija Emilia los chicos estuvieron con la abuela y no preguntaron nada en ningún momento”.

Máximo Kirchner habló sobre una posible candidatura de Cristina en 2023

En la misma nota, el legislador nacional también fue consultado sobre las elecciones del año próximo y de las posibilidades de postulación de la ex presidenta, de Alberto Fernández y de los principales refentes de Juntos por el Cambio.

“Creo que Cristina no va a ser candidata. El desgaste es muy grande en una presidencia, Cristina ha hecho el esfuerzo de ceder cuando era naturalmente candidata a presidenta en 20119 y hubiera ganado. El ataque sobre su figura la llevó a tomar una decisión que a mi entender siempre fue equivocada”, declaró Máximo Kirchner, quien luego aclaró: “No dije que no iba a ser, dije creo que no”.

El diputado también consideró que el FdT “hoy no tiene” postulantes y habló sobre las chances de participar del actual jefe de Estado: “Creo que él ha dicho que sí, pero es raro que un Presidente compita en una PASO”.

Consultado por posibles candidatos dentro del oficialismo, el periodista Roberto Navarro tiró el nombre de Eduardo "Wado" de Pedro, a quien Máximo elogió: "Es muy capaz. Se trabaja muy bien con él. Tiene buen criterio. Camina, anda. Tiene una edad interesantísima".

Luego, también dijo que lo ve a Axel Kicillof buscando una reelección en Buenos Aires y que hay "gobernadores muy capaces en las provincias"

Pensado en la otra vereda para 2023, Kirchner quitó de la carrera presidencial a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich y declaró que el candidato de Juntos por el Cambio va a ser Horacio Rodríguez Larreta: “Yo creo que sí, hay que ver si le pierde el miedo a Macri”. A lo que agregó sobre la titular del PRO, agregó: “Ella no, sería muy malo para el país. Igual puede haber un sector que la quiere, hay gente que en Tucumán votó a Bussi”.