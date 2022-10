El diputado nacional y presidente del PJ bonaerense, Máximo Kirchner, manifestó esta tarde "el saludo de la compañera Cristina" Kirchner a los manifestantes congregados en la Plaza de Mayo por el Día de la Lealtad y embistió con dureza contra el gobierno de Mauricio Macri.

Advirtió que: "Dijimos claramente que Mauricio Macri no contaba con un plan de gobierno y que se iba a llevar adelante un plan de negocios, y destrozaron el Estado, rompieron algo que al pueblo le había costado mucho construir".

En esa línea, agregó que "si alguien fracasó no fue la sociedad, fue Mauricio Macri que no estuvo a la altura de las circunstancias ni lo que la hora demandaba. Maleducado. Alguien que lo ha tenido todo en la vida, ¿por qué tratar así a su propio pueblo, que confió en él para salir adelante?”.

Al hablar en el acto por el Día de la Lealtad, sostuvo que "la curva de vencimientos es un verdadero problema, habrá que negociar de vuelta, habrá que hacer más roll over" y alertó que "si el Estado nacional no puede planificar, menos podrán planificar las familias argentinas, que no necesitan ideas obsoletas, arcaicas y que solo benefician a unos pocos".



Noticia en desarrollo