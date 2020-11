Mientras Axel Kicillof se reunía virtualmente con intendentes bonaerenses, en Lanús siete jefes comunales de la oposición hacían lo mismo de manera presencial. La agenda giró en temas puntuales: toma de tierras, educación y el reparto de fondos por parte del gobernador. La particularidad del encuentro fue la presencia de funcionarios del interior, de cara a un 2023 en el cual Juntos por el Cambio no quiere perder pisada en la provincia.

Néstor Grindetti ( Lanús) les abrió las puertas a Jorge Macri (Vicente López), Julio Garro (La Plata), Diego Valenzuela (Tres de Febrero), Jorge Etcheverry (Lobos), Sebastián Abella (Campana), Pablo Petrecca (Junín) y Ezequiel Galli, de Olavarria. De allí llovieron críticas a la gobernación.

En cuanto al reparto del “Fondo Covid” pidieron “ser tenidos en cuenta”. “Llegaron de manera discrecional a los municipios gobernados por el oficialismo”, señalaron. “Reparar la coparticipación es la clave para generar más oportunidades a los bonaerenses. Se necesita fortalecer las intendencias y sancionar la autonomía municipal”, pidió Valenzuela.

En línea con la decisión de Horacio Rodríguez Larreta, los intendentes de la provincia pidieron protocolos para “garantizar la vuelta a clases presenciales”. Fue el propio Kicillof quien dijo días atrás que el retorno masivo “es un despelote” y que presionar para algo así solo contiene “cinismo”. “Es importante que aprendamos a convivir con la enfermedad”, disparó Jorge Macri.

No faltó el punteo de la toma de tierras. “El Estado no puede ser cómplice de las usurpaciones y de los delincuentes que bajo la excusa del déficit habitacional estafan a las familias que más lo necesitan”, pidió Garró.

La mayor preocupación llegó desde La Plata, Olavarría y Junín, municipios que tuvieron intentos de tomas municipales en las últimas semanas.

La ley límite a las reelecciones, ¿a la Justicia?

En las últimas días se instaló la versión (por parte de Alberto Fernández) de volver a la reelección indefinida. “Es algo que pretenden instalar desde los intendentes del oficialismo”, se quejaron en la oposición. “Hay una Ley impulsada y votada en 2016 por Juntos por el Cambio. No se va a borrar con el codo lo que se escribió con la mano”, recalcaron.

"Comparto la Ley que pone restricción de los mandatos, pero como abogado debo decir que la aplicación de la ley tiene muchas contradicciones”, señaló Garro. La sanción se dio en el 2016, pero los grises ganan terreno. “En la mitad de un mandato de los intendentes, concejales o consejeros escolares se cambiaron las reglas de juego", agregó.

Para Garro, "las leyes no se aplican hacia atrás, sino hacia adelante, así que me parece que eso puede ser cuestionable”. De aplicarse con mandatos en ejecución, muchos intendentes no podrán encabezar las listas en el 2023.

La oposición no descarta judicializar la Ley en caso de que el oficialismo quiera interceder en los municipios.

