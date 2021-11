Este domingo 14 de noviembre se abrieron las mesas para que los más de 34 millones de argentinos habilitados para votar definan en las Elecciones Legislativas cómo quieren que esté conformado el Congreso.

Hay mucha expectativa tanto en el oficialismo como en la oposición para ver si los resultados van a seguir igual que en las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) o no. Es que hoy se define la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, además de ciertoas cargos a nivel provincial y municipal según el distrito.

Por la agilidad del proceso a diferencia del de septiembre en el cual había mayores restricciones debido a la situación epidemiológica del país por la pandemia del Covid, se estima que tras cerrarse la votación a las 18, cerca de las 21 de esta jornada comenzarán a estar disponibles los primeros resultados oficiales, aunque para calmar un poco la ansiedad de la gente están los famosos "boca de urna".

Por lo general son los mismos partidos políticos los que contratan consultoras que le brinden mayores precisiones, sin ser oficiales, a través de datos conseguidos por televisión, gráfica, medios digitales y radio.

Es casi un clásico las encuestas a los votantes una vez que salieron de los establecimientos electorales asignados una vez que emitieron el sufragio.

Son las fuerzas que, sin importa que sean de izquierda o de derecha, conservadores o liberales, quienes filtran dicha información a los medios de prensa para que la viralicen.

El paso del tiempo demostró que los boca de urna no son tran precisos y además no hay manera de comprobar la honorabilidad de quien expone esa data, además de no ser legales.

La decisión terminante del gobierno sobre las Boca de Urna

El Gobierno decidió no contratar los servicios de encuesta para las boca de urna de las Elecciones Legislativas de este domingo que definen la conformación del Congreso, debido a los resultados "poco confiables" que tuvieron anteriormente en las PASO, cuando las tendencias marcaban una clara victoria del oficialismo en la Provincia de Buenos Aires, situación que nunca se terminó dando.

Muy diferente es la idea de la Oposición, que sí pagó por esos servicios y ya pasado el mediodía tenía las primeras informaciones al respecto.